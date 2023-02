Il Marketplace Xbox sta per dire ufficialmente addio a ben 46 giochi

Microsoft si sta ormai preparando a ufficializzare l’addio di tantissimi giochi dal Marketplace Xbox, la piattaforma utilizzata per gli acquisti online sulla storica console Xbox 360.

Tale piattaforma è infatti ancora attiva per l’acquisto di giochi esclusivi, mentre sulle console di ultima generazione (trovate Xbox Series S su Amazon) viene ormai utilizzato il più moderno e rinnovato Microsoft Store, che include proprio numerosi giochi disponibili delle console precedenti.

Quando Microsoft ha annunciato l’addio di ben 46 giochi dal Marketplace Xbox, la notizia ha colto di sorpresa molti appassionati: non solo perché all’interno della lista ci sono anche produzioni amatissime come Lost Odyssey, ma perfino giochi che non hanno mai ricevuto una versione acquistabile sul più moderno store.

In altre parole, alcuni di questi giochi non saranno più disponibili dopo la rimozione dal Marketplace, inclusi anche quei titoli che sono effettivamente disponibili in retrocompatibilità.

Tuttavia, riteniamo necessario fare chiarezza per evitare facili allarmismi: a meno che non arrivino ulteriori comunicazioni in merito, se sulle vostre Xbox Series X|S troverete giochi in versione Xbox 360, vuol dire che potrete continuare ad acquistarli anche dopo la loro effettiva rimozione del Marketplace Xbox.

Viceversa, significa che gli utenti dovranno prepararsi a dire loro addio una volta per tutte a partire da domani 7 febbraio, ovvero tra poco meno di 24 ore. Di seguito, vi riporteremo la lista completa con tutti i giochi che saranno rimossi tra poche ore:

Aegis Wing

Assassin’s Creed III

Assassin’s Creed IV

Assassin’s Creed Brotherhood

Assassin’s Creed Liberation HD

Blood of the Werewolf

Blue Dragon

Breakdown

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Ghosts

Castle Crashers

Cloning Clyde

Counter-Strike: GO

Dark Souls

Darksiders II

DAYTONA USA

Defense Grid

Eets: Chowdown

Far Cry 2

Final Fight: DblImpact

Iron Brigade

Jeremy McGrath’s Offroad

Jet Set Radio

Left 4 Dead

Left 4 Dead 2

LIMBO

Lost Odyssey

Mass Effect 2

MONOPOLY DEAL

Mutant Blobs Attack

N+

The Orange Box

Outpost Kaloki X

Peggle 2

Phantom Breaker: Battle Grounds

Prince of Persia

The Raven Episode 1

R.U.S.E.

Sega Vintage Collection: Alex Kidd & Co.

Skate 2

South Park: The Stick of Truth

Spelunky

Splinter Cell Conviction

Star Wars Battlefront

Star Wars KOTOR 2

The Witcher 2

Tra questi, i titoli che non sono attualmente disponibili sul nuovo Microsoft Store ma che potete ancora giocare in retrocompatibilità sono Jet Set Radio e Daytona Usa: se siete interessati a queste produzioni, il nostro consiglio è quello di acquistarle il prima possibile.

Inoltre, ci sono produzioni come Left 4 Dead e Left 4 Dead 2 che non sono disponibili neanche in retrocompatibilità, restando così confinate per sempre sulle console Xbox 360. Controllate accuratamente la lista per assicurarvi di non incappare in brutte sorprese.

Se dovessero arrivare ulteriori novità sul catalogo di giochi, sperando che tali rimozioni non coinvolgano in futuro anche le rispettive edizioni per le console di ultima generazione, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine.

Curiosamente, proprio nelle scorse ore è stato però annunciato un addio proprio sulle console di ultima generazione: la «peggiore esclusiva» del 2022 sta per chiudere ufficialmente i battenti.

I più nostalgici saranno invece felici di scoprire che il controller Xbox 360 sta tornando: è stata infatti annunciata una nuova edizione compatibile con le console next-gen di casa Microsoft.