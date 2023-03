Xbox Game Pass, disponibile da ora il nuovo gioco gratis al day-one di Sony

Da questo momento tutti i fan del baseball possono scaricare un nuovo gioco gratis su Xbox Game Pass, disponibile fin dal day one e arrivato direttamente dagli studi di Sony Interactive Entertainment.

Stiamo naturalmente parlando di MLB The Show 23, l’ultimo capitolo della simulazione con licenza ufficiale della Major League Baseball, ancora una volta disponibile senza costi aggiuntivi sul servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

Si tratta di uno degli ultimi due giochi gratis promessi a marzo: l’ultima novità in arrivo su Game Pass per questo mese sarà ufficialmente disponibile dal 30 marzo, chiudendo così la line-up mensile.

Nel frattempo, gli utenti potranno divertirsi con la nuova grande simulazione realizzata da San Diego Studio direttamente su Xbox Series X|S e Xbox One, o in alternativa direttamente in cloud grazie a un abbonamento Ultimate.

In MLB The Show 23 potrete utilizzare le vostre squadre e giocatori preferiti della Major League, rivivendo tutti i momenti più memorabili della principale competizione di baseball e tutte le rivalità più conosciute.

Inoltre, potrete divertirvi con il ritorno della modalità Stadium Creator e sfidando i vostri amici anche in cross-play, mantenendo anche i vostri progressi su diverse piattaforme grazie alla cross-progression.

Da questo momento potete già scaricare la nuova simulazione di casa Sony completamente gratis sulle vostre console Xbox: potete trovarlo accedendo al vostro catalogo sulle app Xbox Game Pass nella sezione “Aggiunto di Recente“.

Al momento non è stata ancora annunciata la line-up completa ufficiale per il mese di aprile, ma vi informeremo come sempre tempestivamente sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità al riguardo.

Nel frattempo, se eravate curiosi di provare il servizio in abbonamento, dobbiamo darvi purtroppo una brutta notizia: Microsoft ha confermato di aver sospeso l’iniziativa per avere il primo mese a solo 1 euro.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che a partire dal 31 marzo dovremo dire ufficialmente addio a 7 giochi gratis: vi consigliamo di consultare la lista completa e di provarli prima che sia troppo tardi.

Potrebbe però essere in arrivo un’ottima notizia per il futuro di Xbox Game Pass: Ubisoft potrebbe decidere di introdurre il suo servizio in abbonamento nel catalogo Ultimate.