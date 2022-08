Xbox Game Pass, disponibile da oggi uno dei nuovi giochi gratis al day-one

In giornate torride come queste, magari nella pausa tra un momento in spiaggia (o in montagna, forse meglio) e l’altro, ci sta andare in cerca di qualcosa di nuovo da giocare. A tal proposito, vi segnaliamo che a partire da oggi è disponibile un nuovo gioco su Xbox Game Pass e PC Game Pass, poiché proprio la data odierna era quella del day-one di Two Point Campus.

Come segnalato anche da Microsoft, il gioco fuori di testa che vi permette di costruire e gestire la vostra università sopra le righe è ora accessibile sia ai giocatori su console che a quelli su PC (potete abbonarvi su Amazon, se interessati).

Two Point Campus da oggi è su Xbox Game Pass

Inoltre, se preferite potete anche giocarci in cloud, senza il bisogno di scaricarlo nella vostra console o sul vostro PC. Se avete uno dei dispositivi supportati dal cloud, che sia uno smartphone, un tablet o una smart TV, potete inoltre giocarci a prescindere dalle sue specifiche.

«Mi spiace, non possiamo parlare adesso, ho dei ‘compiti’ da fare» ha scherzato Xbox sull’account ufficiale del suo servizio in abbonamento, ricordando il lancio appena avvenuto di Two Point Campus.

sorry we can't talk, we have "school work" to do pic.twitter.com/mMWAfb4R6e — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) August 9, 2022

Se la ride anche l’account di PC Game Pass, che scherza scrivendo «non vediamo l’ora di ottenere la laurea in pagliacceria».

can't wait to get our bachelor's in Clowning pic.twitter.com/pcPtgxhS6C — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) August 9, 2022

Nei giorni scorsi, il nostro veterano Daniele Spelta aveva preso in analisi Two Point Campus nella recensione dedicata, sottolineando quanto il gioco riesca a replicare l’atmosfera e il genio del precedente Two Point Hospital, seppur mantenga anche il suo atavico problema di proporre alcune difficoltà un po’ artificiose e che vanno risolte in modi piuttosto ripetitivi.

Ciò nonostante, parliamo di un gioco assolutamente da recuperare, soprattutto per chi ama questo tipo di umorismo e non ha paura di un gestionale che – nonostante il suo aspetto folle – ha in realtà molta profondità da offrire.

Se state cercando di orientarvi, vi ricordiamo che trovate su SpazioGames gli articoli con la libreria completa di Xbox Game Pass e quella completa di PC Game Pass.