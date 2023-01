Xbox Game Pass, disponibile a sorpresa il primo gioco gratis del 2023

Nonostante non sia ancora arrivato alcun annuncio ufficiale da parte della casa di Redmond, il catalogo di Xbox Game Pass si è appena aggiornato a sorpresa con un nuovo gioco gratis, diventando così il primo nuovo omaggio del 2023 sul servizio in abbonamento.

I fan delle console next-gen di Microsoft (trovate Xbox Series X su Amazon, senza costi aggiuntivi) possono dunque accedere fin da subito a un nuovo intrigante gioco gratis: si tratta di Stranded Deep, un survival open world in cui i giocatori dovranno sopravvivere nelle vastità dell’Oceano Pacifico.

È plausibile dunque immaginare che un annuncio sui nuovi giochi gratis attesi per la prima metà di gennaio possa arrivare nelle prossime ore, dato che Stranded Deep potrebbe non essere l’unica grande sorpresa della giornata.

TrueAchievements segnala infatti un post dell’analista MauroNL su Twitter, che ha scoperto come sullo store Xbox siano stati temporaneamente impostati anche Street Fighter 30th Anniversary Edition e The Diofield Chronicle con il tag Game Pass.

Tuttavia, nel momento in cui scriviamo questo articolo, il tag sarebbe stato rimosso dallo store: potrebbe dunque essersi trattato di un semplice errore e non c’è l’assoluta certezza che anche questi due titoli siano in arrivo nelle prossime ore. Per questo motivo, vi invitiamo a prendere tale indiscrezione con le dovute precauzioni.

Looks like DioField Chronicle discount got removed now (listed as ~6 hours left just now) Unsure what happened there, but lets wait and see later today. Sorry for any confusion.

The SF30th collection is still listed with the Game Pass tag for now, same as Dead Rising Triple Pack

— MauroNL (@MauroNL3) January 3, 2023