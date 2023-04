Xbox Game Pass, confermato il nuovo gioco gratis al day-one di fine maggio

In attesa di scoprire quali saranno i giochi gratis inclusi nella seconda metà del mese, Xbox Game Pass ha già confermato un nuovo interessante omaggio in arrivo per la fine di maggio, che sarà disponibile direttamente al day-one.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (che trovate su Amazon) ha ormai deciso di puntare fortemente sui nuovi titoli disponibili gratuitamente fin dalla loro uscita, proponendo l’opportunità di provare sempre prodotti inediti.

Dopo l’ultima conferma arrivata appena una settimana fa, oggi sappiamo che dal 30 maggio 2023 si unirà al catalogo un ulteriore gioco gratis: si tratta di Farworld Pioneers, un RPG sandbox cooperativo in pixel art che può essere giocato con 32 giocatori in contemporanea.

Gli autori hanno infatti confermato che il loro titolo uscirà non solo sulle console PlayStation, ma anche su Xbox e PC, chiarendo anche che sarà disponibile fin dal day-one anche su Xbox Game Pass.

In Farworld Pioneers i giocatori affronteranno un viaggio nella galassia, scegliendo se affrontare il tutto da soli, in cooperativa con gli amici o affrontare addirittura fazioni ostili in PvP: dovrete costruire la vostra colonia, reclutando sopravvissuti e utilizzando al vostro meglio le risorse nel crafting.

Se siete curiosi di scoprirne di più, il publisher TinyBuild ha annunciato l’arrivo su Xbox Game Pass tramite un nuovo trailer ufficiale, che vi riproporremo di seguito:

Inoltre, i giocatori su PC avranno anche la possibilità di provarlo in anteprima tramite una versione demo: potete scaricarla su Steam attraverso la seguente pagina ufficiale, per ingannare l’attesa in vista del lancio previsto per il prossimo mese.

Il 30 maggio 2023 diventa dunque un’altra data interessante da segnare sul calendario per tutti i fan iscritti a Xbox Game Pass: naturalmente, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori annunci o conferme da parte di Microsoft.

Nel frattempo, proprio nella scorsa giornata sono arrivate due novità particolarmente attese: non solo il catalogo di EA Play si è aggiornato con un atteso big sportivo, ma Ubisoft ha confermato l’arrivo del suo servizio in abbonamento su Xbox.

Sfortunatamente, i giochi gratis di Ubisoft+ non sono stati inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate: una scelta giustificata dalla volontà di proporre contenuti diversi da quelli offerti da Microsoft.