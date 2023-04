Perché i giochi gratis Ubisoft+ non sono inclusi su Xbox Game Pass? «Portiamo contenuti diversi»

Dopo diverse settimane di speculazioni e rumor, nelle scorse ore è finalmente arrivata l’ufficialità che i fan stavano aspettando: l’abbonamento Ubisoft+ è ufficialmente disponibile sulle console Xbox, portando con sé tantissimi nuovi giochi gratis.

Tuttavia, nonostante molti fan inizialmente sospettassero il contrario, il publisher ha confermato che il servizio non sarà incluso all’interno di Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), a differenza di quanto fatto in occasione del lancio su PlayStation Plus Extra e Premium.

Come spiegato dalla stessa Ubisoft all’interno della sua pagina ufficiale, sarà necessario abbonarsi al servizio Multi Access a 17,99€ al mese, per poter accedere a tutti i titoli della compagnia sia su console Xbox Series X|S che su PC.

Un’offerta che ha fatto insospettire molti utenti sull’effettiva bontà del servizio, considerando che costa addirittura più di Xbox Game Pass Ultimate: in un’intervista rilasciata a GamesIndustry.biz (via Pure Xbox), il publisher ha però difeso la sua scelta sottolineando la diversità di contenuti rispetto all’abbonamento di casa Microsoft.

Il director di Ubisoft+, Philippe Tremblay, sottolinea infatti che la quantità di titoli proposti nel catalogo Ubisoft basterà ad attirare gli utenti al servizio, dato che i giochi inclusi dal publisher sono ben diversi da quelli che quotidianamente vengono aggiunti su Game Pass:

«Credo che l’aspetto chiave — proprio come vediamo in tante altre industrie — è che i contenuti sono al centro di ciò che vuole il consumatore. Ed è questo ciò che stiamo offrendo con Ubisoft+: i grandi contenuti in nostro possesso. È il senso di portare contenuti diversi».

Tremblay sottolinea che la maggior parte dei fan conoscono Ubisoft per via di qualche brand particolarmente importante, come Assassin’s Creed o Far Cry, e che potrebbero inizialmente iscriversi solo per quei giochi, salvo poi scoprire un immenso catalogo di titoli di cui magari in molti non erano neanche a conoscenza.

L’obiettivo di Ubisoft+ è dunque quello di riuscire a fidelizzare la propria clientela e portarla a conoscere tutti i giochi prodotti dalla compagnia, motivo per il quale la compagnia ha ritenuto necessario creare un proprio spazio indipendente da Game Pass, così da dare maggior prestigio ai suoi prodotti.

Solo il tempo ci dirà se la strategia del publisher si rivelerà quella vincente: nel frattempo, ricordiamo che su Xbox Game Pass Ultimate è già incluso tutto il catalogo di EA Play, che si è appena aggiornato con un nuovo grande titolo sportivo.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che tra poche ore non saranno più disponibili ben 7 giochi gratis sul catalogo: l’esclusiva Quantum Break è già stata rimossa qualche giorno fa, ma fortunatamente dovrebbe trattarsi solo di una soluzione temporanea.