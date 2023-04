Ubisoft+ arriva su Xbox con nuovi giochi gratis, è ufficiale: ecco i dettagli

Dopo le tante indiscrezioni ora è ufficiale: l’abbonamento Ubisoft+ sbarca su console Xbox con un offerta speciale.

Il servizio che permette di accedere ai più blasonati titoli di Ubisoft, come Assassin’s Creed Valhalla che trovate comunque su Amazon, ora espande la sua portata.

Una possibilità di cui si è parlato per la prima volta all’inizio dell’anno, con numerosi indizi che volevano l’arrivo del catalogo sulle console Microsoft.

E, dopo l’ennesima fuga di notizie di qualche ora fa, adesso è arrivata la conferma con tutti i dettagli della nuova offerta di Ubisoft+ su Xbox.

I dettagli condivisi nella landing page ufficiale svelano che Ubisoft+ Multi Access è ora su Xbox a partire da €14.99 al mese, e sarà disponibile con le nuove uscite il giorno del lancio e uno sconto del 10% su tutte le valute virtuali.

Ma andiamo con ordine.

Ubisoft+ è un abbonamento di gaming che dà accesso al catalogo in continua espansione del publisher con più di 100 giochi, comprese le nuove uscite, su PC. Inoltre, Ubisoft+ include anche i contenuti aggiuntivi, come espansioni e season pass. La novità è l’arrivo di un nuovo piano di abbonamento, chiamato Multi Access, che lo rende disponibile anche su Xbox.

In maniera similare a come accade per Xbox Game Pass, ad esempio, Ubisoft propone due tipi di abbonamento dedicati agli utenti solo-PC e a quelli che giocano ovunque.

PC Access vi consente di giocare al catalogo di Ubisoft+ solo sulla piattaforma, a €14.99 al mese. Multi Access, invece, consente di riprodurre una selezione di giochi anche su Xbox, a €17.99 al mese.

I giochi selezionati sono al momento i seguenti:

Anno 1800 (solo Xbox Series X|S)

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed IV: Black Flag (include Assassin’s Creed Liberation)

Assassin’s Creed Unity (Gold Edition)

Assassin’s Creed Valhalla (Ultimate Edition)

Assassin’s Creed Chronicles: China, India, and Russia

Assassin’s Creed III Remastered

Assassin’s Creed Odyssey (Deluxe Edition)

Assassin’s Creed Origins (Gold Edition)

Assassin’s Creed Syndicate (Gold Edition)

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Battleship

Boggle

Child of Light (Gold Edition)

Family Feud

Far Cry Primal (Deluxe Edition)

Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)

Far Cry 3 (Classic Edition)

Far Cry 4 (Gold Edition)

Far Cry 5 (Gold Edition)

Far Cry 6 (Gold Edition)

Far Cry: New Dawn (Deluxe Edition)

Fighter Within

For Honor

Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)

Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition)

Grow Up

Hungry Shark World

Immortals Fenyx Rising (Gold Edition)

Jeopardy!

Monopoly Plus

Monopoly Madness

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition)

Rabbids Party of Legends

Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)

Rayman Legends

Riders Republic

Risk

Risk: Urban Assault

Scott Pilgrim vs. The World: The Game

Scrabble

Shape Up (Gold Edition)

South Park: The Fractured But Whole (Gold Edition)

South Park: The Stick of Truth

Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)

Steep

The Crew (Ultimate Edition)

The Crew 2

The Division (Gold Edition)

The Division 2

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising (Gold Edition)

Trivial Pursuit Live

Trivial Pursuit Live 2

UNO (Ultimate Edition)

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs (Complete Edition)

Watch Dogs 2 (Gold Edition)

Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)

Wheel of Fortune

Zombi

Non sono pochi, e Ubisoft ha già dichiarato che il catalogo verrà aggiornato col tempo. Una lista che era già stata praticamente confermata dal tutto dai primi leak.

Chissà se verrà aggiunto il nuovo free to play di Ubisoft, sul quale l’azienda sta puntando inaspettatamente molto.