Xbox Game Pass Ultimate, disponibile da oggi il nuovo gioco gratis di aprile

Da oggi gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate potranno divertirsi con un nuovo big sportivo di casa Electronic Arts, grazie alla sua imminente inclusione sul catalogo EA Play, disponibile per tutti gli abbonati al servizio.

Si tratta di NHL 23, l’ultima simulazione di hockey su ghiaccio pubblicata da EA Sports: dato che farà parte del catalogo EA Play, non basterà un normale abbonamento a Game Pass per poterlo scaricare, ma sarà necessario assicurarsi di essere iscritti a Ultimate (lo trovate su Amazon).

Dalla giornata odierna il catalogo si aggiornerà per permettere il download di questa simulazione imperdibile per gli amanti dell’hockey: il catalogo includerà sia le versioni Xbox Series X|S che Xbox One, come anticipato dall’annuncio ufficiale.

Sfortunatamente non sembra essere attualmente prevista l’inclusione della versione Cloud, che presumibilmente sarà integrata sul servizio in abbonamento soltanto in seguito.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, NHL 23 non è stato ancora ufficialmente incluso all’interno del servizio in abbonamento: tuttavia, in vista dell’imminente aggiunta, potete già iniziare a giocarci gratis proprio tramite la vostra iscrizione a Xbox Game Pass Ultimate.

EA Play offre infatti la possibilità di provarlo senza costi aggiuntivi per ben 10 ore: un arco di tempo che dovrebbe essere sufficiente per ingannare l’attesa, dato che in un numero minore di ore l’ultima simulazione di hockey di ghiaccio dovrebbe essere introdotta ufficialmente su Game Pass.

Avrete così la possibilità di iniziarlo “in anticipo”, a meno che non abbiate già usufruito di questa prova, mantenendo poi i progressi in vista del lancio ufficiale: un’occasione da non lasciarsi sfuggire, qualora non vediate l’ora di mettere le mani su questo nuovo gioco gratis ad aprile.

Ricordiamo che NHL 23 è in arrivo solo a poche ore di distanza da un altro grande omaggio: nella scorsa giornata è stata infatti resa disponibile gratuitamente una ex esclusiva PS5.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi di dare un’occhiata anche ai giochi gratis in uscita su Xbox Game Pass: oltre alla rimozione di Quantum Break, che fortunatamente dovrebbe essere solo temporanea, Microsoft ha già confermato l’addio di altri 7 titoli tra poche ore.