Xbox Game Pass celebra San Valentino con un nuovo gioco gratis, disponibile ora

In occasione del giorno di San Valentino, la festa più attesa dagli innamorati, Xbox Game Pass ha deciso di proporre un nuovo interessante gioco gratis sul suo servizio in abbonamento, anche se non sembra essere decisamente essere a tema con i festeggiamenti.

Da questo momento tutti gli utenti iscritti potranno infatti scaricare Mount & Blade II Bannerlord, il sandbox ambientato nell’alto medioevo che combina strategia e gameplay action-RPG, senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento (lo trovate in sconto su Amazon).

Si tratta di uno dei nuovi giochi previsti per la seconda metà di febbraio: la produzione di TaleWorlds Entertainment era uno degli omaggi gratuiti più attesi sul servizio e, pur non essendo forse adatto per la festa degli innamorati, è comunque un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire per gli abbonati.

In questo titolo potrete esplorare un vasto mondo medievale, stabilendo contatti diplomatici e conquistando nuovi territori combattendo insieme al vostro esercito, anche grazie a un multiplayer PvP con azioni strategiche in tempo reale.

Mount & Blade II: Bannerlord è disponibile da ora su Xbox Game Pass.

Ricordiamo che potete già scaricare Mount & Blade II Bannerlord sulle vostre console Xbox One e Xbox Series X|S, su PC e, in alternativa, giocarci anche in Cloud grazie a un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Se vorrete poi aggiungerlo permanentemente alla vostra collezione, vi ricordiamo che da questo momento potrete acquistarlo con uno sconto del 20%, valido per tutti i giochi disponibili sul servizio in abbonamento.

Attualmente, non sarà però necessario spendere alcuna cifra aggiuntiva per avviare il download e divertirvi in grandi battaglie medievali: non possiamo dunque che lasciarvi al vostro nuovo omaggio gratuito e augurarvi un buon divertimento.

Se siete curiosi di scoprirne di più su questa intrigante produzione, sulle nostre pagine potete trovare anche la nostra recensione approfondita di Mount & Blade II Bannerlord, che ha preso in analisi proprio l’edizione Xbox.

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi omaggi gratuiti pronti a unirsi al catalogo di Xbox Game Pass nei prossimi mesi, un’indiscrezione potrebbe aver già svelato l’arrivo di un grande e recente gioco di ruolo.