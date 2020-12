Xbox Game Pass avrà altre sorprese per la stagione natalizia

Non sono bastati i 17 giochi in arrivo tra il 3 e il 10 dicembre su Xbox Game Pass, a quanto pare arriveranno altre sorprese in tempo per la stagione natalizia.

Il servizio in abbonamento di Microsoft ha portato in dote un quantitativo di titoli dalla qualità elevatissima, come Control, nell’ultimo refresh della sua libreria, ma la casa di Redmond non è intenzionata a fermarsi qui quest’anno.

Come rivelato da Matt Percy, responsabile della programmazione su Xbox Game Pass, si è trattato soltanto di un antipasto.

«Ci stiamo solo scaldando in vista della stagione natalizia», ha spiegato Percy su Twitter, riprendendo una condivisione di Aaron Greenberg, general manager dei giochi Xbox.

Evidentemente, Microsoft ha intenzione di spingere forte sul servizio per queste vacanze, in modo da incrementare l’attrattività delle sue nuove console e al contempo far crescere il numero di potenziali abbonati sulle piattaforme extra Xbox, come Android su cui è arrivata da pochi mesi.

Mentre la stagione dei first-party si è conclusa, presto potrebbero esserci altri big dalla scena dei partner, con a questo punto gli utenti che possono sognare l’inclusione di prodotti della stessa caratura di Control e oltre.