Xbox Game Pass arriva in Cloud su Meta Quest, è ufficiale

Durante il Meta Connect, ossia l’evento di presentazione dedicato all’universo tecnologico e videoludico di Meta il CEO Satya Nadella di Microsoft ha anche confermato l’arrivo di Xbox Game Pass su Meta Quest, il tutto grazie alle funzionalità del Cloud.

Tutti coloro che sono iscritti a Game Pass (trovate l’abbonamento Ultimate in sconto su Amazon) devono quindi prepararsi a una piccola rivoluzione in casa Xbox.

Da quello che è stato reso noto, Xbox Cloud Gaming consentirà di giocare in streaming a tutto il ricchissimo catalogo di giochi presenti nel Game Pass Ultimate, il tutto attraverso Meta Quest grazie a un collegamento diretto al servizio Microsoft nel Meta Quest Store.

Tutti coloro che possiedono l’abbonamento al servizio (o che desiderano effettuare una sottoscrizione) avranno quindi nuove e inedite opzioni per giocare ai loro titoli preferiti.

Nonostante manchi una data di lancio per quanto riguarda Xbox Cloud Gaming su Meta Store, da quello che è stato reso noto basterà collegare un controller Xbox all’headset e giocare ai titoli di Xbox Game Pass all’interno della realtà virtuale di Meta Quest.

I giochi verranno in ogni caso visualizzati su uno schermo virtuale in 2D di dimensioni generose, per un effetto che ricorderà quanto visto coi giochi Xbox su Oculus.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia.

Xbox Cloud Gaming is coming to Meta Quest Store pic.twitter.com/PhNQMH41fA — Wario64 (@Wario64) October 11, 2022

Restando in tema, ieri sono stati resi noti i primi 6 giochi che faranno capolino durante il prossimo mese di novembre di quest’anno, alcuni dei quali realmente interessanti.

Ma non solo: a partire da oggi, 11 ottobre, i giocatori in possesso di un abbonamento al servizio potranno scaricare ben 3 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass.