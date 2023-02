The Last of Us serie TV, l’episodio 5 sarà trasmesso in anticipo

La serie TV di The Last of Us ha ormai abituato tutti i suoi fan al consueto appuntamento con il lunedì, ma HBO ha annunciato una gradita sorpresa per l’episodio 5: la quinta puntata sarà infatti trasmessa con qualche giornata in anticipo.

Il reveal è arrivato a poche ore di distanza dalla messa in onda del quarto episodio, che ha confermato ancora una volta la bontà dell’adattamento del capolavoro videoludico realizzato da Naughty Dog (trovate il remake Part I su Amazon).

Con un breve comunicato pubblicato sui canali social, che include anche una clip che anticipa gli eventi della quinta puntata, è stato annunciato che l’episodio 5 non sarà più trasmesso su HBO Max il prossimo lunedì alle ore 03.00 del mattino, ma sabato 11 febbraio allo stesso orario (corrispondente al venerdì sera degli Stati Uniti).

Non è stato annunciato ufficialmente il motivo della scelta, ma la decisione è facilmente riconducibile all’appuntamento in contemporanea con il Super Bowl, che si svolgerà proprio il prossimo lunedì 13 febbraio.

Evidentemente, la casa di produzione deve avere deciso di non voler rischiare la concorrenza della finale di football americano, da sempre un appuntamento imperdibile per milioni di appassionati di questo sport.

Trovate l’annuncio dedicato, insieme alla già citata clip di accompagnamento con le prossime anticipazioni, nel tweet ufficiale che vi allegheremo di seguito:

Stream it early. The next episode of #TheLastOfUs premieres FRIDAY 2/10 at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/1jgFmxCLol — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) February 6, 2023

Attualmente non è chiaro cosa comporterà questa scelta per gli spettatori in Italia, dove ricordiamo che la serie viene trasmessa su Sky e Now, e se questo cambio di programma comporterà un anticipazione della messa in onda anche sul nostro territorio. Se dovessero però arrivare ulteriori aggiornamenti, vi terremo informati sulle nostre pagine.

L’episodio 5 di The Last of Us sarà protagonista di un’uscita anticipata, ma al porting di Part I su PC è toccato il destino opposto: il remake di Ellie e Joel è stato infatti rinviato di qualche settimana.

In ogni caso, per gli appassionati varrà la pena di continuare a tenere gli occhi puntati sull’adattamento televisivo: l’autore Craig Mazin ha già anticipato che ci sarà un momento di Joel che colpirà i telespettatori.

La serie TV si è già rivelata un grande successo e uno dei migliori adattamenti di sempre da un videogioco: lo show Saturday Night Live ha deciso di immaginare un nuovo show maturo tratto da un gioco, realizzando un folle trailer di… Mario Kart, con il contributo di Pedro Pascal.