Battlefield gratis molto presto? Un insider ne è certo

Poche settimane fa, più precisamente in occasione dell’Xbox & Bethesda Games Showcase, è stato mostrato il nuovo Battlefield 2042.

Lo sparatutto in soggettiva bellico targato EA sembra infatti un titolo con tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore degli appassionati, pronto a detronizzare sua “maestà” Call of Duty Warzone.

Proprio oggi il publisher americano e DICE hanno confermato che Battlefield 2042 supporterà il cross-play, ma non tra tutte le piattaforme, cosa questa che aumenta comunque la curiosità verso il titolo.

Curiosità che può tramutarsi anche in perplessità, come emerso pochi giorni fa relativamente una feature del gioco in questione, che potrebbe trasformarsi in un’arma a doppio taglio.

In vista dell’uscita di Battlefield 2042, secondo quanto riferito EA starebbe pensando di rilasciare in forma gratuita uno dei migliori e più recenti capitoli della serie.

Il report arriva dal sempre bene informato Tom Henderson, insider del settore e leaker noto anche per i suoi scoop sul franchise di Battlefield.

Su Twitter (via ComicBook), Henderson ha riferito che i fan della serie che hanno intenzione di acquistare Battlefield 1 questa settimana non dovrebbero farlo.

A quanto pare, infatti, il gioco sarà scaricabile gratuitamente, presumibilmente per un tempo limitato, la prossima settimana.

Henderson ha però deluso i giocatori di console, sottolineando che l’offerta speciale sarà valida solo per l’utenza PC, sebbene non ne sia sicuro al 100%.

Non ci resta quindi che attendere una conferma ufficiale da parte di Electronic Arts, la quale arrivati a questo punto non dovrebbe tardare ad arrivare.

Ricordiamo anche che Battlefield 2042 sarà solo online ed estremamente più grande dei sui predecessori, come confermato nella nostra anteprima della mappa di Doha.

Ma non solo: sempre parlando delle arene di gioco, Daniel Berlin – design director del gioco – ha reso noto che una particolarità delle mappe promette davvero grandi cose?

Su SpazioGames vi abbiamo del resto già ampiamente spiegato perché il nuovo Battlefield può e deve farcela, nella nostra ricca anteprima del gioco.