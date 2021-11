Xbox Game Pass, altro gioco gratis a dicembre (un esplosivo tie-in)

In arrivo il 14 dicembre, insieme al nuovo aggiornamento Season 2: Point Defense, l’edizione standard di Aliens: Fireteam Elite sarà disponibile con Xbox Game Pass sia su Xbox che su Windows 10.

Questo significa anche che il cross play sarà disponibile tra tutti i giocatori Xbox e PC che installeranno il gioco tramite la versione Microsoft Store del titolo.

La notizia arriva a ridosso del rilascio dell’ultimo gioco Game Pass di novembre, il quale chiude un mese davvero molto ricco per tutti gli abbonati.

Questo, senza contare che sempre oggi è stato pubblicato a sorpresa anche il primo gioco gratis di dicembre, con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Ambientato nell’iconico universo di Alien, Aliens: Fireteam Elite è uno sparatutto cooperativo di sopravvivenza in terza persona che immerge la vostra squadra di marines in una lotta disperata per contenere la minaccia Xenomorfa in evoluzione.

Il gioco ci metterà di fronte a ondate di terrificanti nemici, inclusi i sintetici Weyland-Yutani, il tutto assieme a due giocatori o compagni di squadra guidati dalla AI, attraverso quattro campagne uniche che introducono nuove trame all’universo di Alien.

Ma non solo: il gioco ci permetterà di creare e personalizzare il nostro Colonial Marine, scegliendo tra un’ampia varietà di classi, armi, attrezzature ed extra, per uno sparatutto ad alto tasso di adrenalina.

Aliens: Fireteam Elite è ambientato dopo 23 anni dopo la trilogia originale di Alien, espandendo quindi la storia dei film apparsi al cinema nel corso degli anni. Non ci resta quindi che aspettare qualche settimane per poter mettere le mani sopra al gioco (via ResetEra).

