Xbox a sorpresa su Sony: “esclusive PlayStation sono di qualità migliore”

La lotta tra PlayStation ed Xbox per il controllo del brand Activision sta generando situazioni davvero surreali, che ora riguardano le esclusive.

Dopo il tentativo di acquisizione del publisher di Call of Duty, con Modern Warfare 2 disponibile su Amazon sempre al miglior prezzo, il mondo tech si è scatenato contro Microsoft.

A ben vedere, ovviamente, perché si tratta comunque di una manovra imponente che va analizzata come si deve, ovvero come stanno facendo gli enti regolatori.

E mentre PlayStation ha in più di un’occasione tentato di bloccare la manovra, o almeno rallentarla pesantamente, ora Xbox contrattacca… con sportività.

Nella eterna console war che ha da sempre, purtroppo, contraddistinto il mondo videoludico Xbox e PlayStation se le sono date a suon di esclusive.

Ma ora il colosso di Redmond dichiara, con estrema sportività, che la rivale nipponica ha i titoli migliori in esclusiva.

Come riporta Kotaku, nella sua ultima risposta scritta inviata al gruppo britannico Competition and Markets Authority (CMA), Microsoft parla ovviamente della sua manovra per acquisire Activision Blizzard.

Ma, con una certa sorpresa, dichiara nel documento (lo trovate per intero a questo indirizzo) che anche ottenendo l’esclusività totale di Call of Duty non sarebbe in grado di danneggiare attivamente Sony o Nintendo.

Come parte di questa argomentazione, Microsoft ammette che PlayStation ha le migliori esclusive, in una esibizione di fair play eccessiva anche per la già sportiva azienda di Redmond.

In una sezione del documento citato, la 3.67, c’è un titolo che non ammette troppe interpretazioni: «Sony ha giochi più esclusivi di Microsoft, molti dei quali sono di qualità migliore».

«Sia i giochi first party esclusivi di Sony che quelli di Nintendo sono tra i più venduti in Europa e nel mondo», esordisce Microsoft nella sezione in questione, continuando:

«Gli attuali contenuti esclusivi di Sony includono importanti titoli proprietari come The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War e Spider-Man. Oltre ad avere contenuti esclusivi a titolo definitivo, Sony ha anche stipulato accordi con editori di terze parti che richiedono l’esclusione di Xbox dal set di piattaforme su cui questi editori possono distribuire i loro giochi.»

Un botta e risposta, quello tra Sony e Microsoft, che in queste ore si sta infiammando e che porterà senz’altro nuove informazioni notevoli.

Giusto qualche ora fa l’azienda di PlayStation aveva attaccato duramente Xbox, con parole che raramente abbiamo sentito.

Sony ne esce vincitrice con le sue esclusive quindi, due delle quali avrebbero cambiato addirittura il destino dell’intero brand.