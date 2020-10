X020: spuntano data e primi annunci dagli studi Microsoft (e non solo)

X020, l’annuale manifestazione di Microsoft per celebrare Xbox e la sua community, potrebbe essere annunciato molto a breve, come suggerisce un nuovo rumor.

La fonte non è verificabile, dal momento che si tratta della consueta fuga di notizie da 4chan, ma include molti dettagli che sembrerebbero renderla attendibile.

L’evento si intitolerebbe “X020: Celebrate Together” e sarebbe destinato ad andare in onda il 9 novembre all’Amway Center di Orlando.

Lo scorso anno, con X019, avevamo parlato di luce in fondo al tunnel per Xbox, grazie ad una serie di giochi first-party presentati ad hoc come Everwild di Rare, Grounded di Obsidian e Tell Me Why di Dontnod.

Per l’occasione, Microsoft si avvarrebbe di un setup con pubblico virtuale in stile WWE ThunderDome, mentre la diretta potrebbe trovare persino spazio in TV su Fox.

La durata sarebbe tradizionalmente intorno ai 90-100 minuti e fornirebbe abbastanza spazio per molteplici annunci.

Questi includerebbero reveal di nuovi giochi dai first-party di Xbox Game Studios e un nuovo gioco su licenza di Electronic Arts, nome in codice Olivia.

Ci sarebbero anche altre world premiere da sviluppatori ed editori third-party, sebbene non venga fatto alcun nome.

Per il momento, rimane confermata la sola Xbox FanFest, evento di norma parallelo alle grandi manifestazioni come E3, Gamescom, e appunto gli appuntamenti della linea X0.

Tutti i dettagli al riguardo saranno presentati domani ma è stato già puntualizzato che la kermesse sarà esclusivamente digitale quest’anno.