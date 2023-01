Wizards of the Coast ha staccato la spina a molti videogiochi in sviluppo

Dungeons & Dragons è diventato un brand molto importante nella cultura popolare, Wizards of the Coast lo sa bene e vuole investire anche nel mondo dei videogiochi. Voleva, almeno.

Perché mentre il gioco di ruolo più famoso del mondo è sempre più richiesto, non sono mancati nuovi videogiochi.

Negli ultimi tempi c’è stato il ritorno di un vecchio franchise, ovvero Dark Alliance, che Wizards of the Coast ha riproposto con un nuovo capitolo bello, ma non eccezionale.

E molti altri videogiochi si sono ispirati al famoso gdr, come Solasta che ne ha ripreso molte delle meccaniche per proporre un gioco di ruolo molto esaltante.

Altrettanti, invece, saranno per sempre abbandonati da Wizards of the Coast che ha cancellato almeno cinque videogiochi legati a Dungeons & Dragons.

Come riporta VGC, infatti, erano molti i progetti che l’azienda stava portando avanti in ambito videoludico, ma una buona parte non vedranno mai la luce.

Wizards of the Coast sta quindi ridimensionando il suo impegno nel mondo videoludico, visto che c’erano circa 7-8 videogiochi in sviluppo e molti di questi sono stati cancellati.

Tuttavia l’azienda è ancora impegnata a realizzare giochi digitali per accompagnare i suoi franchise più famosi, come Dungeons & Dragons e Magic the Gathering, ma WotC si concentrerà solamente su “giochi che sono strategicamente allineati con lo sviluppo dei marchi esistenti”, stando ad un portavoce dell’azienda.

Va detto che non sempre gli esperimenti videoludici di Wizards sono andati a buon fine, come successo nel caso di Magic Legends che ha avuto una vita molto breve.

Al momento rimane quindi solamente Baldur’s Gate 3 a portare alta la bandiera videoludica del gioco di ruolo più famoso del mondo che, dopo una lunghissima attesa, ha finalmente una data di uscita tra l’altro.