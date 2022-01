WipeOut sta per tornare? Spunta un nuovo indizio per il cult PlayStation

Alla faccia di chi dice che non è vero che vengono riproposti tanti franchise del passato, pare che WipeOut possa essere il prossimo, grande, ritorno su console PlayStation.

Il primo WipeOut fu uno dei titoli più iconici della lineup della prima console Sony, ed ha rappresentato da subito un franchise amatissimo.

Di recente abbiamo pianto la scomparsa di Ian Hetherington, veterano dell’industria che, con Psygnosis, fu proprio il creatore del franchise.

Questo presunto ritorno potrebbe affiancare il reboot di un altro classico della vita di PlayStation, il cui sviluppo però è travagliato.

È davvero il momento di tornare a godere del gameplay adrenalinico di WipeOut, sfrecciando su una colonna sonora clamorosa?

Mettendo leggermente a freno l’hype più incontrollabile, qualcosa si sta certamente muovendo nei dintorni di Psygnosis, team di sviluppo responsabile da sempre della serie.

Come riporta Wccftech, Sony avrebbe rinnovato i diritti sul marchio di Psygnosis. Visto che lo studio, de facto, non esiste più ed i suoi componenti sono stati inglobati nel nuovo Studio Liverpool ormai 21 anni fa, è una mossa sicuramente strana.

Per i più giovani, Psygnosis fu uno studio londinese responsabile di WipeOut (appunto), Lemmings e Colony Wars tra molti altri, uno dei team più acclamati tra gli anni ’80 e ’90.

A trademark of Psygnosis logo has been registered and renewed December 1, 2021 on US

Well known for Amiga titles like Lemmings, and WipeOut, Lula World, G-Police on PlayStation as SCE Studio Liverpool (now XDEV) after the acquisition by Sony in 1993

> https://t.co/nhTuGxUEDb pic.twitter.com/5zbg2SvAN3

— Roberto Serrano' (@geronimo_73_) January 17, 2022