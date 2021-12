Vi ricordate davvero tutte le icone delle memory card per la prima PlayStation?

Un tempo, salvare nei videogiochi era un lusso. Lo era così tanto che nel migliore dei casi potevi imbatterti in un sistema di password che ti permetteva di riprendere dal punto in cui ti eri fermato.

In alternativa, potevi salvare, ma dovevi tenere conto dei blocchi. Stiamo parlando dell’epoca della prima PlayStation, che aveva delle memory card da inserire negli appositi slot, sopra la porta del controller. Ogni memory card poteva ospitare fino a 15 blocchi di salvataggio – e questo significava che i giochi che chiedevano più di un singolo blocco erano già impegnativi.

Una volta esauriti i 15 blocchi di spazio, infatti, dovevi sovrascriverne un altro, per salvare i progressi su un nuovo gioco. Si generava così un sistema in cui dovevi prenderti la responsabilità di “sacrificare” qualche partita a un gioco a cui magari pensavi non saresti tornata. O in cui dovevi spendere i soldi non per comprare un nuovo gioco, ma una nuova memory card.

Una schermata che ricordiamo tutti

Una peculiarità di questi blocchi di salvataggio è che avevano delle simpatiche e peculiari icone che facevano comprendere al giocatore a quale videogioco si riferissero. Entrando così nell’apposita schermata di gestione della memory card all’avvio della console, ci si imbatteva in volti di Crash per i salvataggi di Crash Bandicoot, in primi piani del Nemesis per Resident Evil 3, ma anche nei volti dei protagonisti di Metal Gear Solid (icona diversa a seconda del finale ottenuto), o nel sorrisetto di Sir Daniel Fortesque per MediEvil.

Lo sappiamo: probabilmente è difficile ricordare tutte queste icone – dove spicca il baso da maiale cattivo per il primo Tombi!, va detto – ma qualcuno ha deciso di farlo per voi.

È il caso dell’utente Reddit conosciuto come max-zilla, che ha deciso di creare una infografica con tutte le icone dei salvataggi possibili per le memory card della prima PlayStation.

Il risultato, visibile di seguito, è davvero un colpo dritto nei feels. L’autore ha messo insieme le icone per saga, in alcuni casi per genere, con tutte le indicazioni e le didascalie del caso a pie’ di pagina – includendo davvero qualsiasi grande classico vi venga in mente e spiegando anche il perché a volte comparivano alcune icone anziché altre. Potete cliccare per ingrandire l’immagine.

Certo, fa strano ripensarci oggi, considerando che al massimo ci ritroviamo a discutere del problema del peso dei giochi – e non dei blocchi che occupano su una memory card.

Eppure, c’è stato un tempo in cui a Natale si riceveva magari non solo un nuovo videogioco, ma una nuova memory card per non sacrificare i vecchi salvataggi. E la cosa ci rendeva i bambini più felici del mondo.