In contemporanea al lancio dell'ultimo aggiornamento di Tekken 8, che ha ufficialmente introdotto Fahkumram come nuovo lottatore DLC, Bandai Namco ha svelato anche i dettagli di un crossover decisamente inaspettato.

Come avevamo già avuto modo di anticiparvi sulle nostre pagine, Tekken 8 si sta preparando ad avviare una partnership con Atelier Yumia, l'ultimo capitolo della magica serie sviluppata da Gust (che potete recuperare su Amazon).

La collaborazione riguarderà nello specifico Yumia e Reina, con la protagonista del capitolo Gust che riceverà un costume ispirato alla lottatrice di Tekken 8, insieme a una preannunciata lotta contro un Puni con le fattezze di Heihachi.

Ma a scatenare le reazioni della community — non esattamente entusiasmanti — sono i contenuti che riceverà Tekken 8: Reina riceverà infatti soltanto... un ciuffo di capelli. No, non è uno scherzo: si tratta di un accessorio cosmetico che teoricamente dovrebbe renderla più simile al titolo di gust.

Ci sarà anche un secondo accessorio equipaggiabile con la forma di un Puni, ma è chiaro che un confronto con quanto fatto da Gust lascia decisamente stupefatti su uno sforzo definito decisamente "low-effort" da parte degli autori di Tekken.

Push Square ha raccolto diverse reazioni divertite al riguardo, tra chi sottolinea che probabilmente Gust rivaluterà i suoi sforzi per future collaborazioni e chi invece ritiene il tutto «un insulto» per chi utilizza Reina come main.

Era decisamente lecito aspettarsi qualcosa di più, come un costume a tema per renderla davvero più simile alla protagonista di Atelier Yumia. E, cosa ironica, l'ultima immagine promozionale la mostra proprio così.

La sensazione insomma è che Bandai Namco potesse impegnarsi decisamente di più, soprattutto visto quanto fatto dal suo partner: uno sforzo maggiore sarebbe stato visto in buona luce, considerate le costanti polemiche per la Stagione 2 del picchiaduro, ancora non placate del tutto.

Magari la situazione migliorerà definitivamente quando arriverà Armor King, ma di sicuro questo crossover si è rivelato deludente per tanti giocatori.