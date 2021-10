Final Fantasy VII Remake giocato con la spada di Cloud è la cosa più assurda che vedrete oggi

Final Fantasy VII Remake è un gioco che ha sicuramente riacceso la passione verso la saga Square Enix, sia ai più nostalgici che ai nuovi arrivati.

Anche grazie alla versione PS5 di Final Fantasy VII Remake Intergrade l’avventura di Cloud e soci ha riguadagnato parte del lustro perso, il tutto in attesa delle prime informazioni ufficiali sulla Parte 2.

Il secondo capitolo dovrebbe infatti essere un open world incentrato sull’esplorazione, come alcune settimane fa dallo stesso publisher giapponese.

Senza dimenticare che i fan italiani potranno a breve godere del Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour, il nuovo concerto-evento tratto dal videogioco firmato Square Enix.

Ora, come riportato da GamesRadar+, qualcuno sembra aver avuto un’idea decisamente singolare per giocare all’ormai celebre remake di FF7.

Il modder di controller SuperLouis 64 ha infatti creato un modo per affrontare l’avventura di Cloud, Barret e Aerith usando una vera e propria spada a grandezza naturale.

SuperLouis 64 è noto per aver giocato Final Fantasy XIV con un Ring Fit oppure a Demon’s Souls con un pad di Dance Dance Revolution.

Ora, l’ardito giocatore ha deciso di usare una Buster Sword in tutto e per tutto simile a quella in dotazione al protagonista.

«Il ragazzino che da piccolo fingeva di essere Cloud sarebbe stato davvero orgoglioso», ha scritto in un tweet, quasi a voler coronare un piccolo sogno che diventa realtà.

My buster sword controller for #FF7R is coming to life. I just finished some motion testing before I go all in on building the controller and my current code is almost perfect. Kid me who pretended to be Cloud would be so proud 😭 pic.twitter.com/DjAI91iqd0

— Spooky Louis 64⚰️ (@SuperLouis_64) October 24, 2021