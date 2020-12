Volete Alien: Isolation 2? Creative Assembly è al lavoro su ‘altro’

Alien: Isolation è l’ormai celebre survival horror in prima persona sviluppato dallo studio britannico Creative Assembly e pubblicato da SEGA nel 2014. Il gioco è apparso su PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 e PC, per poi approdare anche su Switch a dicembre 2019 (a cura di Feral Interactive).

Da anni i fan chiedono a gran voce un sequel dell’ottimo capitolo originale, un desiderio purtroppo mai veramente soddisfatto dal team di sviluppo.

Un'immagine di Alien: Isolation su Switch.

SEGA ha ora ribadito che Creative Assembly sta ancora lavorando a un nuovo sparatutto in prima persona, ma che con molta probabilità si tratterà di una nuova IP. Parlando con GI.biz (via PSU), Tim Heaton – chief studios office di SEGA Europe, ha infatti rivelato che lo studio sta crescendo ma che è al lavoro su qualcosa mai visto prima.

Quello che stiamo cercando di fare ora è guardare a una nuova IP. C’è un nuovo FPS proveniente da Creative Assembly, stanno crescendo come team proprio attorno a nuove IP. I nostri studi interni hanno questa doppia strategia: fai di più con quello che vuoi.

Insomma, le possibilità di vedere un vero e proprio Alien: Isolation 2 iniziano a farsi piuttosto scarse, così come è altamente improbabile – per non dire impossibile – che questo nuovo sparatutto in soggettiva possa essere dedicato alla saga dello Xenomorfo (come accennato a luglio dovrebbe trattarsi uno shooter con microtransazioni).

Un po’ un peccato, visto che dai primi mesi dell’anno è Alien: Blackout è scaricabile gratuitamente per i dispositivi mobile dotati dei sistemi operativi iOS e Android. Per chi non lo sapesse si tratta di una nuova avventura incentrata sulle vicende della protagonista Amanda Ripley (personaggio principale anche del precedente Alien: Isolation) all’interno della stazione spaziale Weyland–Yutani.

Staremo a vedere se in futuro SEGA deciderà finalmente di rispolverare il franchise, da sempre leitmotiv del mercato dei videogiochi.