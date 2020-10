Scorn, un (lungo) video ci mostra il gioco su Alien che abbiamo sempre desiderato

Scorn è un promettente survival horror ispirato ai lavori di H. R. Giger e Zdzisław Beksiński, originariamente finanziato tramite una campagna Kickstarter nel 2017.

Il titolo arriverà tra le altre cose anche su Xbox Series X|S, promettendo di portare in qualche modo le atmosfere della celebre saga cinematografica di Alien nell’universo di videogiochi.

Ora, i colleghi di GameStop hanno rilasciato un lungo filmato di ben 13 minuti che mostra il gioco in azione. Trovate il filmato (anche in 4K) poco più in basso, nel consueto player dedicato.

Da quello che possiamo vedere da questo video in gane inedito, Scorn conferma a chiare lettere la sua natura da adventure horror in prima persona nel quale potremo esplorare un mondo da incubo assolutamente non lineare, alternando azione, puzzle e personaggi che sembrano davvero usciti da un incubo sci-fi della miglior specie.

Tra le altre ispirazioni troviamo anche gli scrittori Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Thomas Ligotti e J.G Ballard, oltre ad alcune “strizzatine d’occhio” alle opere cinematografiche di David Cronenberg e David Lynch.

La key art ufficiale di Scorn.

Insomma, da quello che abbiamo potuto ammirare grazie a questo nuovo filmato rilasciato durante la giornata di oggi, Scorn promette di essere un horror da tenere assolutamente d’occhio (specie per tutti coloro che bramano un gioco su Alien dai tempi del sensazionale Alien: Isolation).

Ma non solo: lo scorso mese di maggio di quest’anno, Ljubomir Peklar di Ebb Software – director del gioco – ha inoltre confermato che il titolo girerà a ben 60 fotogrammi al secondo in una risoluzione 4K su Xbox Series X (basandosi sul motore grafico Unreal Engine 4).

L’uscita di Scorn è al momento prevista per la fine del 2020 anche su PC.