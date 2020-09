Vitor, Spina della Rosa del Vespro – MagicPedia Set Base 2021

Concludiamo la nostra MagicPedia del Set Base 2021. In un momento in cui il metagioco di MTG Arena è sconquassato dai nuovi ban, è il momento di rimettersi al lavoro e pensare nuove liste. Per l’occasione abbiamo incentrato la nostra idea intorno ad una carta di M21, così da unire l’utile e il dilettevole e preparare al contempo un appuntamento della rubrica nuovo di zecca. Quindi, dopo Basri Ket e Jolrael, oggi parliamo di Vitor, Spina della Rosa del Vespro.

Vitor è la classica carta che ti fa venire in mente un sacco di mazzi ma, al momento, con un metagioco troppo stringente non ha trovato mai lo spazio che meritava. L’archetipo di combo cura-infliggi danni è da sempre interessante, e nei mazzi nero-bianco trova sempre la sua maggiore ragion d’essere (soprattutto se circondato da creature Vampiro), ma nel meta attuale non ha mai avuto storia.

Adesso, in un momento in cui tutti stanno sperimentando, la lista combo che vi proponiamo potrebbe essere un modo interessante per scalare le classifiche giocando qualcosa di alternativo. Ma, prima di tutto, come sempre tocca all’analisi ed alla storia della carta.

Analisi e storia della carta

Vitor, Spina della Rosa del Vespro, è una creatura leggendaria. Il suo punto di forza è ovviamente la sua abilità passiva, con la quale infligge danni ogni qualvolta il giocatore guadagna punti ferita, con un rapporto di 1:1. Ogni carta, abilità, nonché attacco fatto con Legame Vitale vi fa guadagnare punti vita e ne infligge altrettanti all’avversario. Una strategia psicologicamente devastante, perché vi permette di vincere anche giocando midrange, o nel caso attacchiate con una massa di creature con Legame Vitale (vedi il secondo effetto, che è facilmente attivabile nella parte finale della partita), costringe il giocatore a fare scelte estreme perché, anche parando con le sue creature, di fatto subisce comunque dei danni.

Il suo costo di soli tre mana la rende molto veloce, perfetta per supportare subito le creature con Legame Vitale o cominciare eventuali combo, ed i suoi tre punti di difesa la rendono abbastanza resistenze alla maggior parte degli istantanei come Shock o Gigante Sbriciolaossa, costringendo l’avversario a sacrificare un po’ più di risorse per abbatterla.

Vitor non è un personaggio con una lore estremamente ampia nel mondo di Magic. Si tratta di un chierico vampiro della Chiesa del Vespro, il culto del sangue dedito al sacrificio composto da vampiri aristocratici e alcuni umani, che risiede nel piano di Ixalan. Vitor è un prete fanatico, il quale crede che la salvezza possa essere raggiunta solo attraverso il Sole Immortale, il leggendario artefatto di Orazca che garantisce al possessore salute eterna, la forza di un impero, il controllo sul mondo naturale, e la vita eterna.

Dopo che Elenda di Garrano, la celebre campionessa vampira primogenita della specie di Ixalan, ritornò comunicando la notizia della sparizione del Sole, con un inaspettato moto di umiltà da parte della “vampira santa”, Vitor rimase scioccato. Come simbolo di ribellione contro Elenda rovesciò una gigantesca anfora piena di sangue sul pavimento della chiesa, deciso a non seguire le ideologie della vampira.

Vitor e la combo dei punti vita, o “Vitor Combor”

Come detto, Vitor sarebbe perfetto in un archetipo pieno di Vampiri e creature con Legame Vitale, o effetti che in generale garantiscono di collezionare punti vita in quantità. Purtroppo lo Standard di MTG Arena attuale non aiuta molto, e per questo abbiamo optato per una lista combo incentrata proprio su Vitor, Spina della Rosa del Vespro.

Non è un mazzo che ha una sola combo in realtà, ma la maggior parte delle soluzioni è centrata intorno alla possibilità di giocare Vitor il prima possibile. Tuttavia, come vedrete, ci sono altre chiusure interessanti da provare.

Ecco la lista:

Compagno

1 Yorion, Nomade dei Cieli (IKO) 232 Mazzo

1 Castello di Loctevenna (ELD) 241

4 Principe Affascinante (ELD) 8

2 Gargaroth Antico (M21) 179

3 Elspeth Vince la Morte (THB) 13

3 Foresta (IKO) 274

4 Dono del Paradiso (M20) 173

4 Santuario Senza Dio (RNA) 248

4 Nido di Grifoni (M21) 22

4 Trioma di Indatha (IKO) 248

3 Jolrael, Eremita di Mwonvuli (M21) 191

2 Kaya, Usurpatrice Orzhov (RNA) 186

4 Visionario di Llanowar (M21) 193

3 Giuramento di Kaya (WAR) 209

4 Tomba Infestata da Erbacce (GRN) 253

3 Pianura (IKO) 262

4 Rivitalizzare (M21) 31

4 Ridestare // Ripicca (RNA) 228

3 Palude (IKO) 268

4 Giardino del Tempio (GRN) 258

2 Tempio della Malattia (M20) 254

4 Tempio della Prosperità (THB) 248

2 Tempio del Silenzio (M20) 256

3 Benedizione Insidiosa (THB) 117

4 Vitor, Spina della Rosa del Vespro (M21) 127

2 Yorion, Nomade dei Cieli (IKO) 232 Sideboard

3 Rimorso Straziante (THB) 83

2 Feretro di Cristallo (ELD) 15

3 Stretta Venefica (M20) 110

2 Devastare il Cielo (THB) 37

2 Distorsione del Pensiero (M20) 117

1 Yorion, Nomade dei Cieli (IKO) 232

2 Vittime di Guerra (WAR) 187

Oltre a Vitor, un’altra carta molto importante è il Nido dei Grifoni, incantesimo di M21 che permette di evocare pedine grifone ogni volta che si guadagnano tre punti vita. Nella lista sono ovviamente presenti carte che li fanno guadagnare direttamente, ovvero Principe Affascinante, Dono del Paradiso, Giuramento di Kaya, Rivitalizzare ed uno degli effetti del Gargaroth Antico. Altre carte aiutano in generale a guadagnare punti vita, come Kaya, Usurpatrice Orzhov e Ridestare/Ripicca.

Quest’ultima carta è la vera e propria combo con Vitor. Ridestare vi permette di rigiocare una creatura che costi massimo tre mana, ovviamente il nostro chierico ma anche altre utili come il già citato Principe Affascinante, Jolrael se avete anche modo di pescare carte subito dopo, oppure il Visionario di Llanowar se avete emergenza di pescare qualcosa di nuovo.

Ripicca è invece una chiusura formidabile, ma che ha bisogno di essere giocata con attenzione. Costa sei mana quindi arriva a partita inoltrata, e se viene counterata è un turno perso, ma nel caso abbiate anche una decina di punti ferita almeno e Vitor a terra sono un quantitativo di danni potenzialmente devastanti. Perché anche se il testo di Ripicca non dice esplicitamente “guadagna punti vita” di fatto è quello che succede, e quindi si attiva la passiva di Vitor. Giocandola, quindi, l’avversario perde metà dei suoi punti vita, più quelli che voi guadagnate. Se, nel frattempo, avete subito danni ma vi siete riportati un po’ in alto a punti vita è un KO quasi matematico.

Nel caso la combo non riesca ad entrare ci sono comunque carte molto utili per finire la partita. La stessa Ripicca non sarà magari una chiusura, ma vi aiuta comunque a sopravvivere. Jolrael può generare pedine con le carte che permettono di pescare (tra cui Benedizione Insidiosa, da giocare con molta attenzione), e la sua seconda abilità può chiudere nel caso siete andati lunghi con la partita. Yorion è sempre un grande motore per il mazzo, ed è comunque un 4/5 con Volare per cui l’avversario deve inventarsi qualcosa. Stesso discorso per Gargaroth Antico, una delle creature più devastanti di M21 che da sola può tenere il board per qualche turno e, eventualmente, chiudere.

Il problema di questo mazzo è che le rimozioni sono tutte di sideboard, da inserire eventualmente contro control o mazzi molto aggressivi (archetipo contro cui farete moltissima fatica). Feretro di Cristallo e Stretta Venefica sono ottimi per andare a togliere gli elementi chiave dei mazzi avversari, così come Rimorso Straziante e Distorsione del Pensiero che annientano i control. Devastare il Cielo e Vittime di Guerra sono invece rimozioni molto pesanti per mazzi altrettanti pesanti che giocano creature possenti, o molti planeswalker ed incantesimi che possono dare fastidio.