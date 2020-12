Vin Diesel probabilmente gioca ai videogiochi più di voi

Che ci crediate o no, Vin Diesel non si limiterà a essere l’attore protagonista di ARK II, come ci è stato svelato in un curioso video tutto dinosauri e combattimenti primitivi nel corso dei The Game Awards dello scorso venerdì. Come è stato svelato dal blog ufficiale Microsoft, infatti, il celebre attore di Fast & Furious servirà anche da produttore esecutivo del gioco, e scopriamo che è anche un grandissimo fan dell’originale ARK: Survival Evolved.

Tra una ripresa e l’altra, infatti, l’artista ha trovato il tempo per giocare per più di 1.000 ore al primo ARK, motivo per cui è particolarmente entusiasta di vestire i panni del roccioso Santiago in questo seguito. Si tratta di un quantitativo di ore davvero importante, che probabilmente solo i giocatori davvero hardcore riescono a mettere insieme all’interno di un singolo titolo.

Come scritto da Microsoft:

Mentre Vin Diesel ha messo il suo talento recitativo a disposizione di ARK II, è anche un grande fan del franchise e ora funge da produttore esecutivo per il sequel, avendo accumulato oltre 1.000 ore di gioco su ARK: Survival Evolved.

Se, insomma, pensavate di conoscere bene ARK, probabilmente non lo conoscete affatto bene tanto quanto lo conosce Vin Diesel. Il suo personaggio, ricordiamo, sarà anche parte della serie ARK: The Animated Series, dove vedremo anche il talento di altri attori di primissimo piano come Gerard Butler, Elliot Page, Russel Crowe e David Tennant, solo per citarne alcuni.

ARK II non ha ancora una data d’uscita, ma sappiamo che sarà esclusiva Xbox Series X|S su console al lancio.