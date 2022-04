Il Villarreal elimina il Bayern e festeggia con Elden Ring: “grande nemico abbattuto”

Il calcio è pieno di storie di Davide contro Golia, anche se non capita troppo spesso che Davide riesca a uscirne trionfatore. Tuttavia, è quello che è successo poche ore fa, quando il “piccolo” Villarreal, squadra spagnola conosciuta dai suoi simpatizzanti come sottomarino giallo, è riuscito a piegare i titani del Bayern Monaco, la compagine tedesca che era una delle maggiori candidate per la vittoria della UEFA Champions League.

Che il pallone sia rotolato dentro una porta più volte che dentro un’altra non è probabilmente materia di grande fascino per i lettori di SpazioGames, se non fosse che il Villarreal ha deciso di citare Elden Ring (che trovate su Amazon con consegna rapidissima) per celebrare la sua vittoria, paragonandosi a nientemeno che al Senzaluce.

La sfida tra il Villarreal e il Bayern Monaco, ma formato Elden Ring

Tra le decine e decine di post di entusiastica celebrazione, la squadra spagnola si è prodotta nella realizzazione di un meme che ha divertito tantissimo i videogiocatori e i suoi tifosi: «grande nemico abbattuto», leggiamo nella schermata di Elden Ring, che compare quando si ha la meglio su un boss davvero ostico, mentre il Senzaluce si fregia dello stemma del Villarreal e il grande nemico abbattuto porta le insegne dello sconfitto Bayern Monaco.

Il post, condiviso sul profilo Twitter dal Villarreal, ha raggiunto un numero straordinario di persone, che hanno sorriso di fronte all’analogia – probabilmente i meno divertiti saranno stati i tifosi bavaresi, costretti stavolta a vestire i panni del dragone sconfitto dal piccolo Senzaluce.

Il fatto che un club di calcio abbia deciso, sul suo profilo ufficiale, di citare nientemeno che un videogioco ci dà l’idea di quanto Elden Ring sia diventato un vero e proprio fenomeno di cultura pop dei nostri tempi.

Il titolo di From Software è un argomento di discussione costante nel mondo degli appassionati: solo di recente abbiamo visto degli speedrunner riuscire a completarlo in un tempo davvero folle, che rende bene l’idea di quanto già conoscano a menadito l’open world di FromSoftware.

In un mondo così ampio, però, rimangono ancora alcuni bug da risolvere: diversi sono però più divertenti che altro, come quello che ha fatto scappare via il cavallo Torrente, lasciando a piedi uno sfortunatissimo Senzaluce.

Potete saperne di più su Elden Ring dando un’occhiata alla video recensione completa del nostro Domenico Musicò, che ha premiato il gioco con una valutazione particolarmente alta, sottolineando l’importanza dell’approccio del team all’open world. Si tratta di una filosofia del gioco discussa anche dal nostro Silvio Mazzitelli, che in un approfondimento dedicato ha chiacchierato con voi di come l’avventura del Senzaluce favorisca un grande senso di scoperta.