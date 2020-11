Videogiochi, le migliori offerte del Cyber Monday

Siamo partiti insieme il 20 novembre, con l’offrirvi solo il meglio del meglio delle offerte del Black Friday, proponendovi giorno per giorno quelle che sono – almeno a nostro giudizio – le occasioni di acquisto irrinunciabili per questo venerdì nero dello shopping targato 2020.

Dopo diversi giorni di shopping selvaggio, oggi siamo giunti alla giornata conclusiva di questo periodo disseminato di offerte: il Cyber Monday. È la vostra ultima, grande, occasione di questo 2020 per acquistare quello che vi occorre a prezzi scontatissimi il che, diciamocelo, non è affatto da sottovalutare considerato che manca ormai solo un mese al Natale, ed anche meno per mettere i regali sotto l’albero. In questo articolo ci occuperemo di segnalarvi per principali offerte dedicate aivideogiochi!

Prima di procedere, vi suggeriamo di approfittare del Cyber Monday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Cyber Monday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

Tornando alle offerte, tra le varie proposte di videogiochi a prezzo scontato vi segnaliamo The Last of Us Parte II, il capolavoro uscito quest’anno su PlayStation 4 e sequel dell’amatissimo titolo. Ellie deciderà di intraprendere un nuovo viaggio per cercare di ottenere giustizia, in quella che è una storia emozionante dai dettagli tecnici a dir poco impressionanti. Un’esperienza che non dimenticherete affatto facilmente, e che oggi potrete portare a casa, approfittando di uno sconto del 47%, a soli 39,99€!

Decisamente interessante anche la promozione dedicata a Final Fantasy VII Remake, che vi permetterà di farlo vostro a soli 34,99€, grazie ad un generosissimo sconto del 53%! Questa reinterpretazione del capitolo più amato di sempre ci porterà nuovamente nell’enorme città di Midgar, dove l’organizzazione Avalanche sta organizzando la propria resistenza contro Shinra, la compagnia elettrica che ha preso il controllo del mondo. Un nuovo inizio per la serie, che riesce a mescolare sapientemente azione in tempo reale e combattimenti strategici.

Di seguito, dunque, vi offriamo una nostra selezione di prodotti per i videogiochi in offerta per questo Cyber Monday 2020!

