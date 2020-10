Black Friday 2020, date ufficiali e come seguirlo

Dopo un Prime Day 2020 di grande successo, ora non ci resta altro che far partire il conto alla rovescia per il prossimo Black Friday, che, come di consueto seguiremo in diretta con voi per fornirvi costantemente aggiornamenti su tutte le ultime offerte.

Quando avrà luogo il Black Friday 2020?

Il Black Friday 2020 si terrà il 27 novembre, ovvero il venerdì che tradizionalmente segue la festività americana del Giorno del Ringraziamento. A differenza degli Stati Uniti, dove le offerte sono tradizionalmente più legate ai negozi fisici, nel resto del mondo, e soprattutto nel nostro paese, il Black Friday è praticamente solo digitale e vede protagonisti alcuni dei principali shop online. Questi generalmente sono:

Come prepararsi al Black Friday 2020?

Noi di Spaziogames saremo in prima linea per offrirvi il meglio delle promozioni online del tanto atteso “venerdì nero” dello shopping, ormai tradizionalmente entrato nelle nostre abitudini di acquisto della fine dell’anno sicché, al fine di offrirvi tutte le informazioni che possano adeguatamente guidarvi nei vostri acquisti, abbiamo pensato di proporvi anche questa breve guida, in cui troverete molti link utili per una partecipazione attiva e consapevole al tanto atteso periodo di offerte.

Ovviamente il primo e fondamentale invito è quello di tenere d’occhio la nostra pagina dedicata che, col passare del tempo, andrà ad arricchirsi con tutti gli articoli dedicati all’evento, nonché delle promozioni più interessanti proposte dai vari shop. Anche questo stesso articolo si andrà ad arricchire col tempo, costituendo uno dei principali punti di riferimento del nostro portale relativamente alle informazioni che Amazon diffonderà in concomitanza di Black Friday, Cyber Monday e – presumibilmente – anche alle prime attività per il Natale 2020.

Oltre a ciò, vi suggeriamo caldamente anche di tenere d’occhio le pagine Amazon dedicate alle “Offerte del Giorno” ed alle “Offerte Lampo”, in cui quotidianamente potrete imbattervi nelle promozioni che il portale offrirà in quantità limitata e per un periodo di tempo limitato. Per altro, val sempre la pena ricordarvi che qualora siate clienti Prime, per voi Amazon garantisce generalmente un trattamento di favore durante il Black Friday, non solo per ciò che concerne i bonus tipici del servizio (come la spedizione gratuita sui prodotti venduti e spediti da Amazon), ma anche relativamente all’accesso anticipato alle “Offerte Lampo”, di norma proposte agli iscritti con 30 minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri.

Infine, vale la pena ricordare che Amazon offre un diritto di reso e rimborso prolungato su tutti gli acquisti, già dal Prime Day, fino al 31 gennaio 2020!

Iscriviti ad Amazon Prime

Un primo passo fondamentale per chiunque voglia sfruttare a dovere tutto il potenziale di Amazon e delle sue offerte è quello di iscriversi Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire di spedizioni veloci e gratuite, nonché dell’accesso anticipato alle Offerte Lampo nel corso dei principali periodi di offerte come, appunto, Prime Day e Black Friday. L’abbonamento ha un costo di appena 36€ l’anno, o di 3,99€ al mese, con la possibilità di cancellare l’iscrizione quando si vuole. Nell’abbonamento, inoltre, sono inclusi diversi servizi come l’ottimo Amazon Prime Video (con film e serie tv in esclusiva) e la possibilità di accedere ad offerte lampo in anticipo. Un ottimo servizio a nostro giudizio, per cui è possibile anche usufruire di un mese di iscrizione gratuito qualora non si sia mai stati clienti. Se non siete mai stati clienti, insomma, il Black Friday può essere un’ottima occasione per testare il servizio!

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime

Amazon Prime Student

Qualora poi siate degli studenti, Amazon ha riservato per voi un’occasione speciale per iscrivervi al suo servizio Prime, potendo godere di un vantaggio non da poco: con Amazon Prime Student, infatti, gli studenti potranno sfruttare tutti i benefici di un classico abbonamento Prime ma con ulteriori vantaggi. Si parte dal periodo di prova del servizio, che è esteso a ben 90 giorni e si passa al prezzo, che in virtù degli originali 36 euro annui, è bloccato da sempre a soli 18 euro all’anno!

Attenzione però: è possibile usufruire del programma per un massimo di 4 anni a partire dalla prima sottoscrizione. L’unico requisito fondamentale è il possesso di un indirizzo mail universitario. In caso contrario, è possibile iscriversi a Prime Student fornendo tutta la documentazione necessaria a determinare la propria condizione di “studente”.

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime Student

Kindle Unlimited gratis per 3 mesi

Fino all’31 ottobre 2020 dicembre potrete sottoscrivere il servizio Kindle Unlimited per 3 mesi in maniera del tutto gratuita. Dopo questi 3 mesi il costo tornerà ad essere di 9,99€ al mese ma, come tutti i servizi Amazon, potrete disdire in qualsiasi momento usufruendo del periodo di abbonamento rimasto.

Ottimo per gli amanti della lettura, Kindle Unlimited vi offre un catalogo pressoché illimitato di libri da leggere, composto da oltre 1 milione di e-book di ogni tipologia, accessibili non solo dai dispositivi Kindle, ma da qualunque dispositivo smart compatibili con l’App Kindle presente tanto per iOS quanto per Android.

» Clicca qui per iscriverti a Kindle Unlimited

Audible: 1 mese gratis e 1 anno con il 20% di sconto

Se poi la vostra fame di letteratura è davvero insaziabile, a patto che siate clienti Amazon Prime, vi segnaliamo che su Amazon è anche disponibile un’ottima promozione per usufruire di un mese gratuito di Audible, servizio di proprietà di Amazon con un vastissimo catalogo di audiolibri.

I clienti Prime, potranno quindi usufruire di un mese di servizio gratuito (a patto che non abbiano già usufruito di iniziative simili) ed al termine del quale si potrà poi sottoscrivere un abbonamento annuale a pagamento, ma scontato del 20%! Non più 9,99€ al mese, ma i più vantaggiosi 7,99€ al mese per 12 mesi.

» Clicca qui per iscriverti ad Audible

Buono sconto da 150€ con American Express

Con la richiesta di una Carta Oro American Express Amazon offre in regalo un buono da 150€ e 3 punti “Membership Rewards” del programma premi American Express per ogni euro speso sul portale. Sottoscrivendo la promozione su Amazon il primo anno di spese per il mantenimento della carta è in regalo, mentre dal secondo anno il prezzo sarà di appena 14,99€.

» Clicca qui per entrare nel mondo di American Express

Programma “iscriviti e risparmia”