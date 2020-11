Videogiochi e console, le offerte della Black Friday Week

Il Black Friday è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 27 novembre, Amazon ha ben pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, a partire da oggi, e fino al 30 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli!

E così, dopo avervi proposto, già a mezzanotte, quelle che sono le principali offerte di questa giornata, cominciamo ora ad offrirvi alcune notizie dedicate ad offerte specifiche, come è il caso delle proposte in sconto che Amazon sta dedicando a videogiochi e console!

Tornando alle offerte, tra i vari videogiochi proposti a prezzo scontato troviamo l’apprezzatissimo Animal Crossing: New Horizons, titolo nel quale Tom Nook ha lanciato una nuova iniziativa imprenditoriale: il nuovo iperesclusivo Pacchetto isola deserta di Nook Inc, che ci trasporterà su un’isola sulla quale potremo goderci una vita pacifica e rilassata all’insegna della creatività e del fascino. Quello che il titolo ci chiede è di concederci per qualche minuto, ora (o anche ore) di lasciare andare ogni problema e di concentrarci sulla vita quasi fiabesca di questo mondo di gioco.

Piuttosto interessante anche lo sconto applicato a Control, che vi permette di portarvelo a casa a soli 24,99€. Considerato uno dei videogiochi più attesi del 2019, Control ha attirato l’attenzione della stampa e appassionato alcune tra le più grandi personalità del settore, incluso game designer di fama mondiale, Hideo Kojima, creatore di Metal Gear Solid. All’origine di questo grande interesse è l’incredibile intreccio creativo alla base del gioco: uno stile grafico unico e inconfondibile, una trama affascinante e misteriosa e un gameplay avvincente con soluzioni incredibilmente personalizzabili.

Di seguito, dunque, vi offriamo una nostra selezione di console e videogiochi in offerta per questo Black Friday 2020!

