Un grandissimo classico di Square Enix sta tornando davvero: PlayStation Store si fa sfuggire il reveal

Sembrava potesse essere solo questione di tempo, prima che vedessimo Tactics Ogre tornare alla ribalta – a maggior ragione dopo i leak dei mesi scorsi, con molteplici indizi che suggerivano il ritorno della classica saga di giochi di ruolo strategici.

Considerando che ora il sito PS Deals (via Gematsu), che attinge i suoi dati dal database di PlayStation Store, ha inserito il gioco nel suo catalogo, si direbbe che le cose siano fatte e l’uscita è anche piuttosto vicina.

È infatti comparsa la pagina di Tactics Ogre: Reborn, che come suggerisce segna il ritorno di Tactics Ogre e dovrebbe uscire l’11 novembre 2022. Il gioco, messo in lista per PS5 e PS4, potrebbe in realtà arrivare anche su altre piattaforme, considerando che trattandosi di PS Store non può ovviamente fornirci informazioni legate alla release su Xbox o su Switch.

Alcune immagini di Tactics Ogre: Reborn

Il leak, accompagnato da diverse immagini, nella descrizione del gioco sottolinea che «Tactics Ogre, premiata perla del genere di giochi di ruolo tattici, è rinato!», alludendo al fatto che si tratti di una rimasterizzazione.

In questa versione, leggiamo:

«Goditi numerose migliorie nella giocabilità, come un ritmo più serrato per le battaglie, salvataggi automatici e un rifacimento totale dei controlli e della UI, per rendere più facile che mai tuffarsi nel gioco».

Leggiamo inoltre che la grafica è stata rimaneggiata in alta definizione, le cut-scene sono doppiate in inglese e giapponese e tutta la colonna sonora è stata registrata con performance live degli artisti.

Viene anche fatto riferimento al «World Tarot», una carta dei tarocchi che si sbloccherà avanti nel corso del gioco e che permetterà di «tornare indietro nella storia mantenendo intatte le proprie truppe e forze; una feature incredibilmente utile in un gioco dove le tue scelte hanno un impatto così importante sullo snodarsi della storia. Se ti domandi a cosa avrebbe condotto una scelta diversa, ora puoi scoprirlo».

Viene sottolineato che il sistema di gestione dei livelli basato sulle classi visto nella versione PSP del gioco, quella del 2020, è stato modificato in un sistema unità-per-unità. Potrete così trovare l’incastro giusto tra «infinite combinazioni di classi, equipaggiamenti, abilità e magie».

La pagina fa anche riferimento al fatto che acquistando il gioco su PS4 si abbia diritto al download anche su PS5, quindi è probabile che sia valido pagarlo solo una volta per averlo su entrambe le console.

Uscito originariamente nel 1995, Tactics Ogre ebbe un ritorno nel 2010, ma solo su PSP. Da allora, il rumoreggiato Tactics Ogre: Reborn era comparso nel famoso leak di GeForce Now, che faceva esplicito riferimento al gioco. Oltretutto, Square Enix aveva depositato i documenti per registrarne il marchio.

L’ufficialità, insomma, è ormai solo questione di tempo.

Di recente, gli amanti di questo genere si sono anche innamorati dell’ottimo Triangle Strategy (che trovate anche su Amazon), realizzato dallo stesso team di Octopath Traveler e che faceva di Tactics Ogre una delle sue palesi fonti di ispirazione. Se volete scoprire di più, vi raccomandiamo la recensione del nostro Gianluca Arena.