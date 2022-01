Vi ricordate il demake PS1 di Bloodborne? Finalmente è pronto

Quando un gioco è amato come Bloodborne, è normale che dopo tanti anni ci sia ancora chi lo celebra in qualche modo.

Il soulslike gotico di From Software è stato un unicum nella produzione della software house nipponica, per stile e gameplay, e proprio per questo ha fatto breccia.

Il primo riarrangiamento digitale, se così possiamo chiamarlo, di Bloodborne che abbiamo visto lo ha trasformato in una sorta di Zelda in 2D, ed era pure gratis.

Ma quello più affascinante è senza dubbio il demake, ovvero un “remake” ma con una tecnologia inferiore, che immaginava il soulslike se fosse uscito sulla prima PlayStation.

Dopo tanto duro lavoro, che la creatrice del demake ha condiviso con degli aggiornamenti frequenti, pare proprio che l’improbabile versione PS1 di Bloodborne sia pronta.

Come riporta Gamespot è proprio l’autrice del progetto a condividere lo status dei lavori attraverso il suo account Twitter.

Lilith Walther, in arte b0tster su Twitter, ha rivelato che il progetto a cui lei e il suo team stanno lavorando dal 2017 è pronto per una release.

Un lavoro davvero grandioso che, come potete vedere nei brevi filmati che trovate qui sotto, riesce a ricostruire con una fedeltà incredibile il feeling della prima PlayStation.

some non boss gameplay: pic.twitter.com/kEaVOJX4GN — Lilith Walther️‍⚧️ (ps1 goth girl) BLM ACAB (@b0tster) January 4, 2022

Bloodborne riesce ad essere ancora più bello quando diventa anche vintage. Inoltre, sempre dal filmato, scopriamo che il gioco è tutto in HD (sebbene emuli ovviamente la bassa quantità poligonale), ed avrà un framerate sbloccato.

Il team di lavoro ha condiviso nei mesi tanti video tra boss fight e momenti iconici del gioco From Software, e finalmente la versione più nostalgica del soulslike è pronta per essere giocata.

Non sappiamo ancora come questo demake verrà distribuito, ma di certo non vediamo l’ora di scoprire con mano l’effetto che fa Bloodborne con l’estetica di una manciata di generazioni fa.

E la notizia ancora migliore è che, come precedentemente annunciato, il demake sarà completamente gratuito.