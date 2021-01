Valve, nuova accusa legale: sotto attacco il prezzo dei giochi Steam

Valve è finita al centro di un nuovo attacco legale, questa volta legato questa volta al prezzo dei giochi presenti sul catalogo Steam e di come questo possa potenzialmente portare seri svantaggi alle piattaforme più piccole.

Essendo una delle più grandi compagnie di giochi al mondo, la cosa non sorprende più di tanto: questa volta, la causa è stata intentata da un numero di giocatori con sede in California, convinti che la piattaforma Steam costringa sviluppatori ed editori a stipulare un accordo ai danni dei consumatori.

Il logo Steam, via sito ufficiale.

Questo contratto afferma che il prezzo di un determinato gioco rimarrà congelato indipendentemente dalla piattaforma su cui il prodotto verrà reso disponibile.

In altre parole, la “colpa” di Valve, quindi, sarebbe quella di costringere sviluppatori e distributori medio-piccoli alla vendita di giochi allo stesso prezzo in tutti i vari store digitali.

Gli avvocati dello studio legale Vorys Sater con sede nell’Ohio hanno sottolineato che Valve starebbe abusando della cosiddetta clausola MFN (Most-Favored-Nation), la quale danneggerebbe più o meno indirettamente altri servizi come Epic Games Store e Microsoft Store.

Non è la prima volta che Valve finisce nell’occhio del ciclone, legalmente parlando: la compagnia è infatti stata di recente accusata per essersi appropriata senza autorizzazione di un brevetto registrato dalla divisione di SCUF relativamente al controller Steam. Staremo a vedere come andrà ora a finire questa seconda bega legale ai danni del colosso statunitense.

Ricordiamo che il “rivale” Epic Games ha di recente cominciato a regalare videogiochi ogni settimana, al fine di attirare a sé nuovi utenti che potessero iscriversi. Questo ha portato a numerose esclusive a tempo nel suo catalogo, strappandole di fatto a Steam.