A ottobre torna Lucca Comics & Games, e lo farà in presenza

Dopo che nel corso del 2020 Lucca Comics & Games si era rivoluzionato passando per Lucca Changes, portando il festival nei campfire di tutta Italia, sulla Rai e online, per quest’anno c’è una sorta di ritorno alla normalità: ci saranno eventi, incontri e appuntamenti in presenza, che ovviamente si atterranno alle normative di sicurezza sanitarie vigenti.

Dopo essersi confrontati con le istituzioni, principali editori ed espositori hanno deciso per la formula che darà la possibilità ai visitatori di godere appieno del Festival in tranquillità e sicurezza: l’accesso sarà limitato a 20.000 visitatori al giorno, che avranno biglietti nominali e disponibili solo tramite prevendita online.

«Per garantire la sostenibilità dell’intero evento e una gestione controllata, la riconquista della dimensione fisica passerà da spazi in gran parte rinnovati, privilegiando al massimo sedi preesistenti ed edifici fisici rispetto ai più classici padiglioni temporanei, che comunque non saranno del tutto assenti» si legge nel comunicato ufficiale diramato da Lucca Comics & Games.

Per partecipare alle iniziative ufficiali del Festival sarà quindi necessario il biglietto – sia per le sale conferenze che per le mostre che per l’Area Junior (che erano invece gratuite nelle precedenti edizioni). Rimane ad accesso libero la città di Lucca, salvo possibili restrizioni che possano venire decise dalle autorità.

«Ai fan e curiosi del Festival e agli appassionati delle diverse aree è fortemente consigliato l’arrivo a Lucca unicamente previo acquisto in prevendita. Non mancheranno le attività musicali e di cosplay competitivo, che si svolgeranno però solo in sedi ad accesso controllato e a numero chiuso» spiegano gli organizzatori, nella nota con cui ci hanno raggiunto.

La mappa di Lucca Comics and Games 2021

Lucca Comics & Games 2021 sarà organizzata in distretti: perno centrale del fumetto resterà piazza Napoleone, che vedrà confermato il suo iconico padiglione, oltre a Palazzo Ducale e agli storici spazi del Palazzetto dello Sport, in cui il festival si è tenuto fino al 2005 e in cui ritorna dopo oltre quindici anni; i variegati universi del gioco troveranno posto nel Real Collegio e nell’area della Cavallerizza; il mondo Japan conquista gli ampi spazi del Polo Fiere di Lucca; l’area Music & Cosplay sarà ospitata nel complesso di San Francesco.

Tornano anche gli eventi in streaming, con Campfire su tutto il territorio nazionale e con la rinnovata partnership con Rai. «I visitatori che non sono dotati di biglietto potranno quindi comunque vivere una dimensione diffusa del Festival, direttamente nelle loro regioni e città, attraverso gli eventi digitali, gli appuntamenti legati ai media partner e le attività promosse nei singoli Campfire».

Di seguito, le tappe della Road to Lucca:

23 luglio: avvio adesioni stand

15 settembre: conferenza stampa di lancio

21 settembre: apertura biglietterie

8 ottobre: inaugurazione mostre

23 ottobre: inizio attività nei Campfire

Per tutti gli ulteriori dettagli, vi raccomandiamo di visitare il sito ufficiale di Lucca Comics and Games 2021.