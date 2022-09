Uno studio che sta lavorando a un AAA per PS5 ha perso un pezzo chiave

Lo sviluppatore indipendente Deviation Games ha annunciato che il suo co-fondatore, Jason Blundell, ha deciso di lasciare lo studio.

Il team è stato fondato da Dave Anthony e Blundell, ex veterani di Treyarch, ed è stato presentato ufficialmente nel giugno 2021.

Su Twitter, Deviation Games ha recentemente annunciato che, con la partenza di Blundell, Anthony continuerà a guidare lo studio in qualità di CEO, mentre ha assunto anche il ruolo di Game Director quest’anno per il progetto di debutto dello sviluppatore.

Nel frattempo, Deviation Games ha effettuato alcune assunzioni chiave in diversi settori, tra cui quella del cofondatore di Westwood Studios Louis Castle, che entra a far parte dello studio in qualità di vicepresidente senior dello sviluppo.

Nel frattempo, anche gli sviluppatori di God of War Jonathan Hawkins e Dean Rymer e lo sviluppatore di Call of Duty: Black Ops Tony Flame si sono uniti al team.

Ricordiamo che Deviation Games ha stretto una partnership con PlayStation Studios e sta attualmente lavorando a una nuova IP AAA, che uscirà in esclusiva per PS5.

I dettagli sul gioco sono al momento molto scarsi, ma secondo alcune indiscrezioni si tratterà di un titolo multiplayer con elementi da servizio live. Poco sotto, il tweet della compagnia che conferma la notizia.

All’inizio di quest’anno, Deviation Games ha anche aperto un secondo studio in Canada, dimostrando la volontà di crescita di uno studio con ottime prospettive per il futuro.

«Anche se posso confermare che lo sviluppo è già in corso, è molto presto per entrare nei dettagli. Stiamo sfruttando ciò che abbiamo imparato durante le nostre esperienze nello sviluppo di giochi, tuttavia, vogliamo anche creare qualcosa di nuovo, ricco di innovazione e originale», aveva spiegato Anthony a PlayStation Blog.

Ricordiamo che tempo prima una collaborazione del genere era stata firmata anche con Firewalk Studios, un team di veterani di Destiny.

