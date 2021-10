Uno dei migliori giochi dell’anno arriva finalmente su PS5 (e Switch)

Qualche giorno fa si è tenuto un nuovo State of Play di Sony, l’evento digitale in cui vengono presentate le prossime novità che arriveranno su console PlayStation. In quell’occasione uno degli annunci più graditi è senza dubbio stato quello dell’arrivo di Death’s Door negli store digitali di PS4 e PS5 previsto per il prossimo 23 novembre.

Death’s Door è sicuramente uno dei giochi migliori che ha sfornato l’anno che sta ormai giungendo quasi al termine, e inizialmente era uscito soltanto per piattaforme PC e Xbox.

L’avventura gotica sviluppata da Acid Nerve e pubblicata da Devolver Digital, è incentrata sulla storia di un mietitore di anime, Corvo, che è mosso dall’obiettivo di riappropriarsi della sua essenza seguendo delle tracce lasciate da un ladro. Le gesta del nostro personaggio sono incorniciate da un contesto peculiarmente caratterizzato dall’assenza di morte, un regno in cui la fine della vita non esiste e in cui dovremo destreggiarci tra pericoli e nemici da sconfiggere.

Notizia delle ultime ore è che Death’s Door arriverà anche in formato fisico, sia PS5 sia su Nintendo Switch.

Tramite l’account Twitter ufficiale di Special Reserve Games, apprendiamo che le copie fisiche di Death’s Door per PS5 e Switch saranno limitate, per cui bisogna affrettarsi a provare ad accaparrarsele. La data ufficiale di attivazione dei preorder sarà il 23 novembre, giorno in cui il gioco uscirà digitalmente su console PlayStation e Switch.

We are honored to make Death's Door our first PS5 game, alongside its long-awaited Switch release. Preorders begin November 23 @ 12PM Central pic.twitter.com/BjEqlDdgwn — SpecialReserveGames (@specialreserves) October 28, 2021

Il consiglio che vi possiamo dare dunque è di essere agili e lesti, se volete una copia del titolo.

Sfortunatamente per i possessori della copia PC e per console Xbox, non sappiamo se saranno prodotte delle copie fisiche del titolo di Acid Nerve, anche se attualmente tale possibilità non sembra essere nei piani di Special Reserve Games. L’azienda infatti ha risposto (via TheGamer) ad alcune domande dei fan che chiedevano notizie su una possibile uscita in versione fisica del gioco su altre piattaforme con un generico «non è nei nostri piani».

Se volete vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Death’s Door, per farvi un’idea del titolo in attesa della sua prossima uscita sulle piattaforme sopracitate.

