Unieuro vi regala fino a 80€ di buoni spesa per i vostri acquisti! Ecco come fare!

La nota catena Unieuro ha lanciato una strepitosa promozione che vi consentirà di ricevere fino a quattro buoni da 20€ per ogni 100€ di spesa. Per partecipare non dovrete far altro che effettuare i vostri acquisti normalmente e, via e-mail, vi sarà inviato il buono (o i buoni) corrispondenti, che potrà essere speso su qualsiasi prodotto desideriate (ad eccezione di Playstation 5, Dyson V10 e iPhone, nonché servizi di consegna e installazione, ricariche telefoniche, gift card e carte per tutti i servizi prepagati) nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 16 aprile 2022. L’iniziativa è valida fino al 28 febbraio e ovviamente potete acquistare prodotti già in sconto, così da massimizzare il risparmio.

Tra le tante e variegate offerte di Unieuro, vi segnaliamo la smart TV Samsung QE55Q60A, che oggi potete portarvi a casa a soli 699€, rispetto agli usuali 1.049€ di listino, per un risparmio reale di 350€ e che vi consentirà di ricevere 80€ in buoni sconto, pagandolo in pratica 619€.

La smart TV Samsung QE55Q60A è equipaggiata con uno splendido pannello LCD da 55″ che sfrutta la tecnologia Quantum Dot per offrire colori brillanti e duraturi, mentre Quantum HDR assicura che le immagini siano dettagliate e ricche di contrasti, offrendo neri profondi e un’illuminazione realistica delle parti più chiare.

La smart TV Samsung QE55Q60A è dotata del sistema di retroilluminazione Dual LED, che si occupa di regolare la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati. La potenza del processore Quantum Lite 4K garantisce immagini ottimizzate e l’upscaling dei contenuti alla risoluzione 4K.

La smart TV Samsung QE55Q60A è perfetto anche per i videogiocatori, data la presenza di tecnologie come Motion Xcelerator per avere sempre immagini fluide, oltre ad Auto Low Latency Mode e la Game Bar. Infine, il sistema operativo a bordo consente di accedere a una gran quantità di app, comprese quelle relative ai più popolari servizi di streaming, come Disney+, Netflix o Prime Video.

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel “fuoritutto” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

