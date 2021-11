Un’esclusiva Xbox molto recente uscirà a brevissimo su Switch e PS5

L’interessante thriller interattivo Twelve Minutes, che attirò particolarmente l’attenzione di giocatori e addetti ai lavori per via della sua formula di gameplay, sta per cessare di essere un’esclusiva Xbox e sbarcherà a breve sulle console PlayStation e non solo.

Gli sviluppatori hanno infatti annunciato che l’avventura grafica è in arrivo a brevissimo su PS4, PS5 e Nintendo Switch, offrendo dunque la possibilità ai giocatori della console Sony di viverla di persona.

Come vi abbiamo però raccontato nella nostra recensione, il gioco decide in più occasioni di fare brutte forzature, contraddicendo tutto quanto viene fatto fino a quel momento e rovinando l’immersione.

Hideo Kojima ha però apprezzato lo sforzo degli sviluppatori, sottolineando che era da tanto tempo che non veniva catturato da un videogioco.

Come segnalato da Push Square, l’annuncio è arrivato con un nuovo trailer video pubblicato sul canale ufficiale di Annapurna Interactive, che svela come il titolo non sarà più un’esclusiva Xbox e PC, ma sarà multipiattaforma.

A partire dal 7 dicembre sarà infatti possibile riuscire a giocarci su Nintendo Switch, PS4 e PS5, concludendo dunque ufficialmente l’esclusività temporale stabilità con la console Microsoft.

Potete osservare il trailer di annuncio qui di seguito, che oltre a mostrare il gameplay rivela anche la data di lancio:

Ricordiamo che si tratta di un’avventura grafica con visuale dall’alto nella quale gli utenti saranno intrappolati in un loop temporale di 12 minuti: ogni ripetizione servirà a raccogliere nuovi indizi, per cercare di spezzare questa catena e svelare il mistero.

Il cast del gioco propone attori di spessore come Daisy Ridley, James McAvoy e Willem Dafoe: uno sforzo che, unito all’intrigo della narrazione, suscitò parecchia curiosità tra i fan.

Il titolo non si rivelò perfetto, soprattutto da un punto di vista della narrazione, ma tutti gli utenti interessati a provarlo fra due settimane anche su altre console potranno riuscirci, senza temere alcun vincolo di esclusività e di piattaforme.

Gli abbonati Xbox Game Pass potrebbero però consolarsi presto con una nuova piacevole notizia: sembra che nell’abbonamento sia in arrivo la trilogia del Comandante Shepard.