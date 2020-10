Tell Me Why mantiene la promessa: tutti i doppiatori di Tyler sono trans

Dontnod ha appena mantenuto due promesse fatte prima del lancio di Tell Me Why, story-driven lanciato su Xbox One e PC in tre episodi tra agosto e settembre.

La prima era relativa all’introduzione di quattro nuove lingue dopo l’uscita originale, quando il gioco era fruibile soltanto in Inglese e sottotitoli in altri idiomi (tra cui l’Italiano).

Adesso, tramite un aggiornamento, sono stati aggiunti Francese, Tedesco, Spagnolo (America Latina) e Portoghese (Brasile); sfortunatamente, le voci italiane non sono mai state parte dei piani dello studio di Life is Strange.

