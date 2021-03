Tell Me Why di Dontnod è gratis: ecco come scaricarlo

Dontnod Entertainment ha rilasciato Tell Me Why alla fine dello scorso anno su console Xbox e PC e, nello stile del team che ha dato i natali alla serie di Life is Strange, si è trattato di un’avventura dai tratti molto intimi e personali, raccontando una storia carica di emozioni.

Come la maggior parte dei giochi Dontnod, il titolo è stato rilasciato anche in una versione a episodi. Se non avete ancora avuto modo di provarlo, forse è ora giunto il momento per farlo. Lo sviluppatore ha infatti annunciato che il primo capitolo del gioco è ora gratuito per tutti i giocatori, sia su PC che su Xbox.

Per poterlo mettere in dowload vi basterà raggiungere questa pagina e far partire il gioco dopo esservi loggati al servizio Valve. Ma non è tutto: anche i capitoli 2 e 3 di Tell Me Why sono attualmente proposti a prezzo fortemente scontato (possono infatti essere scaricati a metà prezzo per i prossimi due giorni, a partire da oggi).

La sinossi del gioco su Steam recita: «Dopo aver vissuto dieci anni separati, i gemelli Tyler e Alyson si rincontrano per vendere la loro casa d’infanzia. Si renderanno conto presto che il loro passato è ben diverso da come lo ricordano.»

Ricordiamo che Tell Me Why è stato realizzato con la collaborazione dello staff transgender di GLAAD, tra cui Nick Adams (direttore della rappresentazione trans) e Blair Durkee (consulente straordinaria per i videogiochi).

A differenza di altri titoli, il gioco presta quindi un’enorme occhio di riguardo alle minoranze, con un’attenzione particolare alla cosiddetta cultura Tlingit, propria delle popolazioni indigene che risiedono nelle zone dell’Alaska rurale.

Nella nostra recensione, che trovate ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames, vi abbiamo raccontato che «l’ambientazione dell’Alaska è uno dei punti maggiormente riusciti del titolo, con la sua capacità di alternare fitti boschi e specchi d’acqua, ora ghiacciati ora sciolti, e intramezzarli con cittadine a misura d’uomo che vi faranno respirare quella tipica voglia di staccare e scappare dalla ferocia della vita quotidiana.»