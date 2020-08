Xbox Game Pass, valanghe di nuovi giochi: arrivano anche Resident Evil 7, Tell Me Why e Crusader Kings III

Microsoft non ha certo fatto segreto di puntare forte su Xbox Game Pass, sia per questa generazione che per quella che farà debuttare da novembre con Xbox Series X: il suo servizio in abbonamento consente, pagando una quota fissa mensile/annuale, di accedere a una generosa libreria di videogiochi on demand, tra i quali figurano anche le sue produzioni first-party fin dal giorno del debutto.

Di mese in mese, inoltre, la libreria vede delle entrate e delle uscite, con nuovi giochi che si aggiungono alla sua enorme line-up. In questo caso, le aggiunte sono davvero parecchie. Con una nota ufficiale sul sito Xbox, Microsoft ha fatto il punto sui titoli in arrivo su Xbox Game Pass, che vi riassumiamo di seguito.

Microsoft Flight Simulator è già disponibile su Xbox Game Pass

Giochi in arrivo su Xbox Game Pass

Microsoft Flight Simulator – PC – Disponibile

– PC – Disponibile Spiritfarer – Console e PC – Disponibile

– Console e PC – Disponibile Battletoads – Console e PC – 20 agosto

– Console e PC – 20 agosto Crossing Souls – PC – 20 agosto

– PC – 20 agosto Darksiders Genesis – PC – 20 agosto

– PC – 20 agosto Don’t Starve: Giant Edition – Console e PC – 20 agosto

– Console e PC – 20 agosto New Super Lucky’s Tale – Console e PC – 21 agosto

– Console e PC – 21 agosto Hypnospace Outlaw – Console e PC – 27 agosto

– Console e PC – 27 agosto Tell Me Why: Capitolo 1 – Console e PC – 27 agosto

– Console e PC – 27 agosto Double Kick Heroes – Console e PC – 28 agosto

– Console e PC – 28 agosto Wasteland 3 – Console e PC – 28 agosto

– Console e PC – 28 agosto Crusader Kings III – PC – 1 settembre

– PC – 1 settembre Resident Evil 7 – Console e PC – 3 settembre

Giochi che lasciano Xbox Game Pass

A far spazio a tutti questi videogiochi saranno alcuni che saranno presto rimossi.

Rimossi dal 31 agosto : Creature in the Well (Console e PC) Giana Sisters: Twisted Dreams Director’s Cut (Console) Metal Gear Solid 2 & 3 HD (Console) Metro: Last Light Redux (Console) The Jackbox Party Pack (Console)

: Rimossi dal 1 settembre : NBA 2K20 (Console)

: Rimossi dal 7 settembre : Red Dead Redemption 2 (Console)

:

Vi ricordiamo che Xbox Game Pass è proposto anche nella soluzione Ultimate, che vi consente di abbonarvi, con un unico acquisto, anche a Live Gold – il servizio necessario per giocare alle modalità online su piattaforme Microsoft. Vedremo se, con l’arrivo di Series X, quest’ultimo subirà dei cambiamenti.