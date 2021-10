Un’esclusiva PS5 si aggiorna per la prima volta (e diventa next-gen)

Da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per Deathloop, il particolare sparatutto in prima persona sviluppato da Arkane Studios e rilasciato esclusivamente su PS5 e PC.

La prima grande patch di Deathloop, che gli utenti potranno già scaricare sui propri dispositivi preferiti, è stata resa disponibile su entrambe le piattaforme e mira anche a far diventare l’esperienza «next-gen», oltre che a risolverne alcuni problemi noti.

Su PC avevamo già segnalato come fosse necessario mettere sotto sforzo il proprio PC per poter accedere ai migliori risultati, che dopo l’ultima patch sono stati perfezionati ulteriormente.

Nella nostra recensione di Deathloop abbiamo apprezzato la grande libertà di interpretazione offerta ai giocatori, nonostante sia un lavoro di dimensioni più ridotte rispetto a Dishonored.

Come ricordato da DualShockers, questo viene considerato dagli sviluppatori un vero e proprio primo aggiornamento ufficiale per Deathloop, nonostante pochi giorni dopo il lancio su PC fosse già stato rilasciato un piccolo hotfix.

Arkane Studios ha aggiunto sulla versione PS5 una schermata di calibrazione per l’HDR e un indicatore di scarsa connessione su schermo, mentre su PC sono stati aggiunte anche le impostazioni per la qualità della nebbia, il supporto al DualSense e soprattutto il supporto a Nvidia DLSS, per rendere l’esperienza finale davvero next-gen.

Di seguito troverete il changelog completo dell’aggiornamento di gioco 1, come riportato da Bethesda nella sua pagina ufficiale:

PLAYSTATION 5

Aggiunta schermata di calibrazione HDR alle opzioni.

Migliorate prestazioni e stabilità quando il ray tracing è attivo.

Migliorati percorsi e reazioni dei PNG.

Aggiunto un indicatore di scarsa qualità della connessione nella parte in alto a destra dello schermo (assomiglia a un tachimetro con un punto esclamativo).

Migliorati i contenuti dei sistemi di attività e aiuto di gioco PS5.

Migliorate le vibrazioni del controller DualSense.

Migliorata la qualità del mix audio.

Corretti comportamenti di mine laser, torrette e fuochi d’artificio per Colt e Julianna.

Corretti problemi di sblocco dei trofei “Ops!” e “Sfilata di morte”.

Corretto un problema che comportava il ripristino dei progressi di Colt anche se il giocatore sceglieva “No” nella schermata di conferma.

Corretto un problema di crash quando il giocatore sblocca un’impresa usando Rovina come Julianna.

Corrette le reazioni di Aleksis Dorsey in modo che sia più semplice identificarlo tra i suoi ospiti.

Corretto un problema che causava glitch nelle uccisioni nei panni di Julianna.

Le azioni di Julianna non sbloccano più direttamente i trofei per Colt.

I giocatori che usano Julianna non sentiranno più conversazioni via radio destinate a Colt.

Corretto un problema relativo a quando si sbircia (l’input non viene più ignorato sporadicamente).

PC

Corretti problemi che causavano cali di framerate e incertezze nel movimento della visuale.

Aggiunto il supporto per Nvidia DLSS

Aggiunto il supporto per l’audio del controller Sony DualSense.

Aggiunto un indicatore di scarsa qualità della connessione nella parte in alto a destra dello schermo (assomiglia a un tachimetro con un punto esclamativo).

Migliorate prestazioni e stabilità, soprattutto per il ray tracing è attivo.

Migliorati percorsi e reazioni dei PNG.

Migliorata la qualità del mix audio.

Corretti comportamenti di mine laser, torrette e fuochi d’artificio per Colt e Julianna.

Corretto un problema con la rotellina del mouse. L’uso della rotellina del mouse per passare da un’arma all’altra ora funziona correttamente e non causerà l’abbandono delle armi.

Corretti problemi di sblocco degli obiettivi “Ops!” e “Sfilata di morte”.

Corretto un problema che comportava il ripristino dei progressi di Colt anche se il giocatore sceglieva “No” nella schermata di conferma.

Corretto un problema di crash quando il giocatore sblocca un’impresa usando Rovina come Julianna.

Corrette le reazioni di Aleksis Dorsey in modo che sia più semplice identificarlo tra i suoi ospiti.

Corretto un problema che causava glitch nelle uccisioni nei panni di Julianna.

Le azioni di Julianna non sbloccano più direttamente gli obiettivi per Colt.

I giocatori che usano Julianna non sentiranno più conversazioni via radio destinate a Colt.

Corretto un problema relativo a quando si sbircia (l’input non viene più ignorato sporadicamente).

Come avete avuto modo di vedere, la maggior parte dei cambiamenti è legata a bug fix che in alcuni casi potevano creare problemi nella progressione del gioco, ma è stata anche l’opportunità di introdurre modifiche a livello grafico che i giocatori PC e PS5 apprezzeranno.

In particolare, sono stati corretti problemi che potevano causare l’arresto anomalo del gioco, oltre a migliorarne la fluidità della visuale e i comportamenti dei PNG.

L’aggiornamento 1 di Deathloop ha un peso di 5GB su PS5 e di 11GB su PC: assicuratevi dunque di avere abbastanza spazio libero in memoria prima di procedere con il download.

Considerato che l’ultima esclusiva PlayStation ha da poco rimosso una feature next-gen, invece di migliorarle, questa notizia farà certamente piacere ai possessori PS5.

A proposito di esclusive PS5 disponibili su PC, una molto recente potrebbe tornare su Steam, stando alle ultime informazioni scovate relative agli aggiornamenti.

In ogni caso, questo aggiornamento rappresenta un’ottima novità per i fan PlayStation, che solo poche ore fa hanno dovuto accettare a malincuore il rinvio di un’altra esclusiva.