Un’esclusiva PlayStation è stata rinviata: ecco la nuova data

I giocatori ormai si saranno abituati a sentire parlare di rinvii di giochi nel 2021, e la situazione non sembra destinata a cambiare: un’esclusiva PlayStation imminente è stata costretta anch’essa ad un nuovo posticipo.

Fortunatamente, almeno in questo caso, la distanza non sarebbe troppo lontana: l’uscita di Solar Ash, il Zelda-like sci-fi ideato dagli autori di Hyper Light Drifter e disponibile esclusivamente su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, è infatti ancora attualmente prevista per il 2021.

Il titolo era stato mostrato maggiormente nel dettaglio durante la conferenza Summer Game Fest 2021: su PC sarà un’esclusiva di Epic Games Store.

Nel frattempo, un’altra esclusiva PS5 potrebbe inoltre arrivare «nuovamente» su Steam, secondo le ultime informazioni scovate in rete.

Ad ogni modo, gli account social ufficiali di Heart Machine hanno annunciato ai propri fan la brutta notizia: Solar Ash è stato posticipato al 2 dicembre 2021 (via GamingBolt).

Il titolo in pixel-art ispirato alla serie The Legend of Zelda inizialmente sarebbe dovuto uscire il 26 ottobre, ovvero fra circa due settimane: tuttavia gli sviluppatori hanno ritenuto necessario rinviare l’esclusiva PlayStation per assicurarsi che tutti i problemi siano sistemati.

We are delaying release of #SolarAsh until December 2, 2021. Full statement here: pic.twitter.com/cfPS5SkbMa — Heart Machine Official (@HeartMachineHQ) October 13, 2021

«Heart Machine & Annapurna Interactive hanno deciso di rinviare il lancio di Solar Ash fino al 2 dicembre 2021. Vogliamo che Solar Ash riesca a brillare ed abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per perfezionare le ultime parti e implementare i bug fix nel gioco, il tutto mentre stiamo ancora attraversando questa pandemia globale da squadra altamente dedicata. Questo piccolo rinvio ci aiuterà ad arrivare a quel punto. Grazie per la comprensione: presto ci vedremo nell’Ultravoid».

Gli sviluppatori hanno dunque confermato i problemi che si sono verificati per altri team: la pandemia ha reso molto più complicata la produzione dei videogiochi, sebbene in questo caso il rinvio necessario non sembra essere stato particolarmente longevo.

L’appuntamento con la nuova esclusiva PlayStation è dunque atteso entro la fine dell’anno: gli appassionati dovranno munirsi di ulteriore pazienza, ancora per qualche settimana.

Si tratta dunque dell’ennesimo rinvio che ha coinvolto il 2021: la pandemia ancora in corso ha avuto un effetto negativo anche sul gaming, che ha visto un crollo dei nuovi utenti.

Tuttavia, questo non significa che i giochi non siano usciti durante l’anno in corso, anzi: stando ai dati ufficiali sono usciti più titoli che mai, anche se, probabilmente, molti di voi non se ne saranno accorti.

Gli utenti PlayStation potranno comunque presto gioire: Sony ha annunciato che ogni mese regalerà tre giochi gratis in più su PS Plus.