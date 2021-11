Un’esclusiva PlayStation è pronta a tornare, ma senza Sony

L’interessante esperimento The Tomorrow Children, uscito in esclusiva su PlayStation 4, non ebbe molta fortuna: si trattava di un titolo free-to-play che però non riuscì a conquistare l’interesse del pubblico.

Oggi è però arrivata una buona notizia da parte di Q-Games, gli sviluppatori del particolare titolo: sembra infatti che il team di sviluppo sia riuscito a riprendersi i diritti di licenza, che non appartengono più dunque alla casa di PlayStation, e che per questo motivo sarebbero pronti a riportarlo in vita.

I server del gioco chiusero ufficialmente a novembre 2017, dopo un lancio sicuramente non ottimale e ben lontano dalle aspettative di Sony.

Gli sviluppatori incolparono Sony per lo scarso successo del titolo, sottolineando che non era stata una loro idea renderlo free-to-play.

Come riportato da Eurogamer.net, è la prima volta che PlayStation consente ad un team di sviluppo di riprendersi i diritti di una propria creazione, ma Q-Games è riuscita nella difficile impresa.

Il capo del team di sviluppo, Dylan Cuthbert, ha dunque voluto ringraziare il platform holder per avergli concesso di poter tornare a lavorare sull’IP, oltre a celebrare i fan per aver supportato il revival di questo progetto:

«Prima di tutto vorrei ringraziare i fan di The Tomorrow Children, senza i quali non avrei mai trovato la fiducia per riuscire a realizzare questo accordo. In secondo luogo, vorrei ringraziare Sony Interactive Entertainment per aver lavorato con me per fare in modo che l’IP tornasse a Q-Games. Ci è voluto uno sforzo concertato da parte di tutti noi per arrivare a questo passo definitivo, e ho solo gratitudine per tutti quanti sono stati coinvolti nel processo».

Cuthbert ha anche annunciato che da quando questo accordo è stato ufficializzato lui ed il suo team hanno deciso di sistemare aspetti del gioco ogni settimana, in preparazione dell’imminente nuovo lancio del titolo.

Al momento non è stata resa nota una finestra di lancio ufficiale, ma gli sviluppatori vogliono assicurarsi che stavolta The Tomorrow Children riesca a ricevere «il lancio che si merita».

Non è inoltre chiaro se continuerà a rimanere o meno un’esclusiva PlayStation: in ogni caso, gli utenti della console Sony potranno comunque continuare a divertirsi con i nuovi giochi gratis di PS Plus.