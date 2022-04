Uncharted torna in una scena tagliata davvero uguale al gioco

La saga di Uncharted ha consacrato Naughty Dog, arrivando anche sul grande schermo col film diretto da Ruben Fleischer: ora, è stata rilasciata online una sequenza tagliata dal film.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato che «il film di Uncharted ha tutto ciò che serve a una pellicola del genere per funzionare a dovere: azione, una discreta dose di humor e dei personaggi che – pur nella loro bidimensionalità – si lasciano apprezzare per ciò che sono e ciò che fanno.»

Come riportato da DualShockers, oggi Sony Pictures Entertainment ha rilasciato un nuovo video, mostrando una delle scene eliminate dal film di Uncharted.

Nella scena, vediamo Sam – il fratello del protagonista, interpretato da Rudy Pankow – e la versione giovane di Nathan Drake, interpretato da Tiernan Jones.

I due sono insieme per un’avventura in un museo, alla ricerca di un tesoro prezioso: i fan hanno dichiarato che il casting di Pankow è senza dubbio il migliore del film, tanto che in molti hanno paragonato questa scena a una sequenza in-game del gioco.

I fan sono infatti rimasti sorpresi – e in parte delusi – che la scena sia stata omessa dal film, visto comunque il buon livello qualitativo. La trovate poco più in basso, nel player dedicato.

