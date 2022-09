Uncharted potrebbe avere una data di uscita su PC, finalmente

Con l’uscita di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri su PS5 sono in molti ad essersi domandati che fine abbia fatto la versione PC della compilation in questione.

Le avventure di Nathan Drake (che trovate anche su Amazon a prezzo molto interessante) sono tra i titoli più rappresentativi di PlayStation, e il franchise con cui Naughty Dog presto potrà essere beneficiato anche dall’utenza PC.

Del resto, Uncharted su PS5 è davvero molto più bello di quanto potessimo immaginare, ed è normale che i giocatori in possesso di un personal computer vogliano approfittarne.

Difatti, come riportato anche su ResetEra, sembra che l’uscita della Raccolta L’Eredità dei Ladri anche su PC sia davvero molto vicina.

Sull’Epic Games Store sarebbe infatti emersa in anticipo la data di rilascio della compilation di Uncharted, la quale dovrebbe uscire durante il prossimo mese di ottobre.

«La Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri , rimasterizzata e ottimizzata per PC, arriverà sull’Epic Games Store il 19 ottobre e, se la preacquisterete, otterrete un nuovo e fantastico aliante Fortnite a forma di idrovolante di Sully», si legge.

«Per ottenere l’idrovolante, in senso digitale e figurato, basta preacquistare la splendida collection sull’Epic Games Store a partire da settembre. L’aliante sarà disponibile subito dopo il preacquisto. Oppure potete aspettare che l’idrovolante arrivi nel negozio di oggetti di Fortnite il 17 novembre.»

Al momento, Sony Interactive non si è ancora espressa al riguardo, sebbene una conferma della data di uscita potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, magari in occasione di uno State of Play. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Parlando invece del film sulle avventure di Nathan Drake, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata, l’adattamento è risultato convincente per via della giusta combinazione di azione, humor e di caratterizzazione dei personaggi, che si fanno apprezzare proprio come nella serie videoludica.

Ma non solo: con l’uscita di Uncharted 4 su PS5 e PC è normale parlare del futuro del franchise, e Naughty Dog ha parlato di un eventuale quinto capitolo.