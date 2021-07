Fall Guys Stagione 5 svelato: data e nuovi round a tema giungla

Mediatonic ha svelato Fall Guys Stagione 5, la nuova season dell’apprezzato simil-Takeshi’s Castle appassionati di multiplayer.

Questa stagione darà un tocco di Uncharted al gioco, portandoci per la prima volta in un’inedita ambientazione giungla.

Il titolo è in dirittura d’arrivo su tutte le piattaforme, incluse Xbox e Nintendo Switch, ma per il momento la nuova stagione è in programma solo su PlayStation e PC.

I temi esplorati in precedenza dalle season hanno compreso anche il Medioevo, che è arrivato all’apice della popolarità di Fall Guys.

Come annunciato oggi, Fall Guys Stagione 5 sarà disponibile a partire da domani, martedì 20 luglio, per PS4 e PC.

Questa stagione porterà in dote sei nuovi round e 50 tier di contenuti sbloccabili, come costumi e pattern mai visti prima.

A guidare l’aggiornamento sarà Lost Temple, quello che Mediatonic definisce «il round più ambizioso di sempre».

Il round avrà una forma che muterà di continuo e richiederà ai giocatori di adattarsi al volo per raggiungere il traguardo.

La Stagione 4 era stata pubblicata lo scorso marzo e ha avuto una durata di quattro mesi, per cui possiamo immaginare, salvo imprevisti, una durata assimilabile per la 5.

L’ultima season, aggiornata a metà maggio con un passaggio di mezzo, aveva avuto un tema futuristico e sette stage inediti.

Fall Guys era partito col botto, ricorderete, grazie all’iniziativa di lanciarlo fin dal day one su PlayStation Plus.

Questa operazione ha portato molto bene al gioco, tuttora il più scaricato di sempre dagli abbonati in un giro mensile.

Per non parlare di Mediatonic, che è stata acquisita da Epic Games poco dopo i creatori di Rocket League e adesso guardano al futuro con grande fiducia.