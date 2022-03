Una storica esclusiva PlayStation sta per tornare? Il sito ufficiale si aggiorna

Da molto tempo si rincorrono le voci su un possibile quinto capitolo di Sly Cooper, da noi conosciuto anche come Sly Raccoon, la storica esclusiva PlayStation che dopo una lunga pausa potrebbe tornare su PS5.

Il franchise ideato dagli autori di Ghost of Tsushima è al centro di svariati rumor ormai da diverse settimane, che pochi giorni fa potrebbero aver ricevuto un’importante conferma arrivata direttamente da Sucker Punch.

Ovviamente non abbiamo modo di sapere se l’annuncio arriverà già durante lo State of Play di stasera o in un’altra occasione, ma stando alle ultime informazioni trapelate in rete sembra che qualcosa si stia muovendo davvero per un possibile ritorno dell’iconico ladro antropomorfo.

Come riportato da Game Rant, l’utente Reddit Thorites ha segnalato un evento molto importante: il sito ufficiale di Sly Cooper si è aggiornato ufficialmente proprio pochi giorni fa.

Tramite il database Whois del sito ufficiale, che potete consultare voi stessi al seguente indirizzo, è possibile infatti constatare che l’ultimo aggiornamento risale infatti al 4 marzo 2022.

Non è chiaro quali novità possano essere state effettivamente introdotte, ma considerando che il franchise non ha ricevuto alcun nuovo capitolo da Sly Cooper Ladri nel Tempo, il quarto episodio uscito nel 2013, il tempismo risulta decisamente interessante.

Gli autori di Ghost of Tsushima potrebbero dunque avere in mente un quinto capitolo della saga, come del resto sono ormai convinti tantissimi insider, o magari anche un remake che possa far riscoprire la saga a un nuovo grande pubblico.

Al momento non è possibile fare altro che speculare su quello che potrebbe essere il futuro della storica esclusiva PlayStation: non sappiamo se arriverà effettivamente o meno un quinto capitolo, motivo per il quale vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni in attesa di conferme ufficiali.

Le voci si rincorrono già dallo scorso anno, quando un noto insider aveva svelato il ritorno dell’ipotetico quinto capitolo della saga.

Potrebbe però non essere l’unico franchise di proprietà di Sucker Punch pronto a tornare: anche un’altra storica esclusiva potrebbe essere ripresa con un nuovo importante episodio.