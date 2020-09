Giochi PS4: le migliori offerte Amazon

Aggiornamento 23 settembre: abbiamo aggiornato giochi e prezzi in offerta con le ultimissime uscite, incluso Marvel’s Avengers!

I videogiochi sono sia la passione che l’argomento principale delle pagine di SpazioGames (ovviamente!); ma siamo anche consapevoli che non si tratta di un hobby sempre abbordabile, tra console, accessori, hardware e merchandise collegato ai propri personaggi, narrazioni e console preferite. Spesso, insomma, il portafogli piange e non c’è quindi da stupirsi del fatto che una delle cose che sicuramente il videogiocatore medio tiene sempre d’occhio siano i prezzi.

Per venirvi incontro in questa ricerca, abbiamo deciso di mettere insieme per voi una lista dei migliori sconti a tema videogiochi attualmente rintracciabili su Amazon, e che suddivideremo console per console. In questa occasione ci occuperemo di PlayStation 4.

Oltre a essersi meritata il titolo di console più “nazional-popolare” di questa ottava generazione ormai in chiusura, PlayStation 4 è fortunatamente anche una delle console i cui sconti avvengono con maggior frequenza. Un modus operandi che non è solo prerogativa dei siti di vendita al dettaglio, ma anche incoraggiata dalla Sony stessa, da sempre attenta a ripubblicare a un prezzo conveniente i suoi grandi best-seller: un esempio è proprio la giovane collana PlayStation Hits, che oltre ad avere un prezzo fisso per tutti i suoi componenti, vede una costante aggiunta di titoli man mano che la generazione va avanti.

Ma, pur senza voler togliere nulla all’iniziativa PlayStation Hits, è anche vero che con il giusto occhio e un po’ di attesa, anche il più costoso dei tripla A diviene abbordabile. Pertanto qui riportiamo le offerte che riguardano i videogiochi PS4 sia esclusivi che multipiattaforma, ma non quelli della collana Hits. In ogni caso, i videogiochi che troverete qui, pur se magari non recenti, spesso presentano un altissimo rapporto tra prezzo e contenuti offerti.

Tra i più recenti troviamo Ghost of Tsushima già in offerta dopo il lancio di appena alcune settimane fa; Persona 5 Royal, uno dei JRPG se non il JRPG migliore della generazione; Resident Evil 3, ultimo capitolo della serie survival horror di Capcom; The Last of Us Parte II, nuovo episodio della storia di Ellie e Joel firmato dai maestri della narrazione di Naughty Dog; F1 2020, racing di Codemasters dedicato alla Formula 1 lanciato da pochissimo; Final Fantasy VII Remake, rifacimento dell’iconico gioco di ruolo Square Enix con un gameplay e una grafica moderni.

Potete esplorare intere regioni del mondo antico con Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Odyssey (antico Egitto e antica Grecia, rispettivamente) oppure rivivere l’epopea del Lupo Bianco nell’edizione GOTY di The Witcher III, comprendente anche espansioni e contenuti scaricabili. Anche Rockstar è presente con il suo blasonatissimo Red Dead Redemption II e il meno noto (ma non per questo meno bello) L.A. Noire.

Oltre alle rievocazioni storiche di Ubisoft, è senza dubbio proprio la grande avventura di Geralt di Rivia a meritare molta attenzione – non tanto per la consistenza dello sconto (che comunque dimezza il prezzo consigliato) ma proprio per il grande respiro che questa propone. Il viaggio del Witcher più famoso del mondo, diventato famoso presso il grande pubblico grazie alla serie TV uscita pochi mesi fa su Netflix, è un grande racconto curato in ogni sua sfaccettatura, composto da personaggi memorabili e capace di parlare e far riflettere su temi importanti. Il fatto che l’edizione in questione contenga anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine dona poi un giusto sapore conclusivo alla vicenda, chiudendo nel modo migliore i lunghi viaggi dello strigo di Sapkowski e CD Projekt.

E infine, c’è anche spazio sia per i videogiochi sportivi (sia automobilistici che calcistici) che per i remake, come quello di MediEvil che, già di base a meno della metà di un normale gioco appena uscito, subisce un ulteriore ribasso. Vi lasciamo quindi all’elenco con l’invito a tenere d’occhio SpazioGames per rimanere aggiornati su ogni novità riguardante il mondo dei videogiochi!

Videogiochi PS4: le migliori offerte Amazon

Altre offerte Amazon