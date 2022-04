L’uscita di una nuova console sarebbe stata cancellata, a quanto pare

Un certo numero di clienti di GameStop hanno segnalato che i loro pre-ordini per la console Amico di Intellivision sono stati inspiegabilmente cancellati.

Senza toccare gli utenti che stanno ancora aspettando a braccia aperte le disponibilità di una PS5 (di cui trovate comunque il pad DualSense su Amazon a prezzo notevole), arriva quindi un’altra notizia piuttosto deprimente.

Su Twitter (via VGC), in molto hanno infatti pubblicato gli screenshot delle mail che hanno ricevuto da GameStop che sostengono che Intellivision ha chiesto di annullare tutti i preordini.

«Caro cliente», si legge nell’mail, «a causa della cancellazione del venditore, non saremo in grado di soddisfare il suo ordine. Annulleremo il tutto e non le verrà addebitato nulla.»

Anche i membri dell’Intellivision Amico Club privato hanno riferito che anche loro hanno visto i loro ordini cancellati.

«Ho appena ricevuto una chiamata oggi da GameStop», ha spiegato un utente. «Stanno rimborsando i depositi sull’Amico. Prendete la notizia per quello che vale».

Un altro ha trascritto un messaggio vocale ricevuto, che diceva: «Sto chiamando per quanto riguarda la sua prenotazione per un Intellivision Amico galaxy purple GameStop exclusive. Voglio solo farti sapere che GameStop ci ha appena avvisato che non rilascerà più il prodotto, il quale è stato completamente cancellato».

Non è chiaro se Intellivision abbia cancellato tutti gli ordini di Amico o solo quelli via GameStop (su Amazon Amico è ancora in pre-order). Staremo a vedere se ci saranno novità nelle prossime settimane.

