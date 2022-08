Una fan ha sedotto oltre 20 uomini per fargli comprare Nier Automata, per poi abbandonarli

Nier Automata è un videogioco che ha avuto una pletora di fan molto affezionati, tanto ha colpito l’avventura di Yoko Taro.

Il titolo ha conquistato anche Nintendo Switch, con una versione ad hoc che uscirà ad ottobre e che potete già prenotare su Amazon.

Di recente si è tornato a parlare della storia di 2B per via della scoperta di un luogo segreto, che sembrava essere davvero qualcosa di legittimo e mai visto.

Ma, nonostante la veridicità della cosa, alla fine si è rivelato solamente un lavoro davvero ben fatto di un modder.

Dopo tutti questi anni c’è chi ama ancora tantissimo Nier Automata, talmente tanto da fare proselitismo per convincere altri giocatori a comprarlo. Su Tinder.

Come riporta Game Rant, una ragazza si è iscritta all’app di incontri solamente per sedurre uomini per convincerli a comprare una copia del gioco.

Ennja, una fan che si definisce una Drakenier (ovvero una fan di quell’universo condiviso fatto da Nier e Drakengard), la sua tattica clamorosa per convincere tante persone ad acquistare Nier: Automata.

Dopo aver fatto un sacco di match su Tinder, chattava con gli uomini parlando costantemente del gioco e consigliando loro di comprarlo.

Dopo tante chiacchiere, gli uomini si convincevano a comprarlo. Esatto, acquistavano Nier: Automata per fare colpo su Ennja la quale, però, li abbandonava definitivamente.

Ennja racconta di essere riuscita a convincere 22 uomini a comprare il titolo di Platinum Games, i quali speravano sicuramente di fare qualcosa di più con lei che parlare di quanto sia affascinante l’avventura di Yoko Taro.

La ragazza è stata raggiunta anche da Kotaku per approfondire la vicenda, ed ha mostrato alcuni screenshot delle conversazioni con i ragazzi in questione.

Tinder è stato già protagonista del mondo dei videogiochi, per così dire, perché anche Skyrim è finito all’interno della celebre app di incontri.

E chissà che prima o poi non nasca una vera e propria app di incontri per videogiocatori, come quella che vi abbiamo raccontato tempo fa.